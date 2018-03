Strmý růst počtu Romů je podle Okamury jedno z největších rizik

„Kdo jakýmkoli způsobem bude předvádět nějaký rasismus, nějakou xenofobii, nějakou nesnášenlivost, tak já s ním nechci mít vůbec nic společného, já se od toho distancuji a je to prostě špatně,“ řekl doslova Okamura.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek krátce před tím pustil na schůzi nahrávku vystoupení Okamury z jeho facebooku, kde se šéf SPD s despektem vyjadřuje o Romech.

„Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém facebookovém profilu. Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32krát. Ano, slyšíte dobře. Je to skutečně neuvěřitelný nárůst. Zatímco v roce 1945 u nás žilo 10 tisíc Romů, tak letos je to podle odhadů 320 tisíc. Jen za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Samozřejmě tím druhým jsou nepřizpůsobiví imigranti,“ zněla ve Sněmovně Okamurova slova.

Na dotaz iDNES.cz nechtěl šéf SPD slova, která v nahrávce zazněla, nijak komentovat. „Mě to téma nezajímá, já se k tomu nebudu vyjadřovat, to vůbec není téma SPD,“ tvrdil.



Krátce před tím se ho poslanci několika stran snažili odvolat kvůli tomu, že zpochybňoval utrpění Romů za druhé světové války v táboře v Letech u Písku. Program schůze neschválili poslanci ANO, SPD a KSČM. Jen jediný poslanec ANO Rostislav Vyzula hlasoval pro to, aby odvolání Okamury poslanci řešili.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala poslal hnutí ANO nepřímou pohrůžku, že program schůze vyvolané lidovci nesmí být schválen, jinak by to mohlo ohrozit jednání o vládě. „Pokud kolegové ze strany lidové prosadí popření principu, na kterém sněmovna začala pracovat, a to poměrného zastoupení podle výsledku voleb, je to samozřejmě součástí politické hry, která má zabránit vzniku stabilní vlády,“ řekl Fiala.

Okamura ve středu řekl, že jednání s ANO o možné podpoře vlády se posouvají. „Předpokládáme, že příští týden by měla být schůzka nad dalším postupem. My nehovoříme o podpoře vládě Andreje Babiše. My jsme jasně řekli, že jsme ochotni bavit se o podpoře vládě odborníků,“ prohlásil. „To jestli bude Andrej Babiš ve vládě, to je věc hnutí ANO,“ řekl Okamura.



„Jsme relativně blízko, ale máme zásadní rozpory,“ popisoval jednání o vládě. Novináři podle něj chybně hovoří jenom o referendu, kde SPD chce, aby občané mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách, i o členství v EU, ale hnutí ANO je proti.

Spor je i o soudní reformu. „Chceme, aby soudci měli časově omezený mandát na šest let, aby měli přímou hmotnou odpovědnost za vynesené rozsudky,“ popsal šéf SPD. Babišovo ANO to nechce, a tak Okamura požaduje při jednání o vládě od ANO informace, jakým způsobem chce rozhýbat soudnictví a zvýšit odpovědnost soudců.

Za další podmínky podpory vlády označil zrušení státního financování všech „politických“ neziskovek, které mají podle Okamury ideologický program, za což považuje propagaci multikulturalismu či Evropské unie. Podporovány mají být jen neziskovky pomáhající třeba starým lidem či dětem. Okamura chce také, aby bylo v programu vlády zastropování věku odchodu do důchodu 65 let a aby se minimální důchod přiblížil minimální mzdě.