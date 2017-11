Okamura hraje se Zemanem hru o vládu i o kandidaturu na Hrad

„My jsme řekli, že rádi převezmeme vládní odpovědnost,“ řekl Okamura iDNES.cz ke svému jednání s Babišem. Diví se tomu, proč ho šéf ANO stále odmítá. Minulý týden v televizní debatě výslovně zmínil, že jeho hnutí zajímá například ministerstvo zahraničí.

„Je to otázka, co ho k tomu vede, jestli to, že by měl vedle sebe další výraznou osobnost, která by ho mohla zastínit, nebo pragmatismus a že si uvědomuje, že kdyby nesplnil sliby, že by to posílilo SPD, nebo je to tlak z Evropské unie, ať už kvůli tomu, že je významným příjemcem dotací na své podnikání, nebo je to kauza Čapí hnízdo,“ uvedl Okamura k dosavadnímu postoji Babiše. Chce Zemanovi říci, že na stole není od Babiše žádný projekt, který by prosazoval důležité body Okamurova hnutí SPD, a proto není možná ani tolerance menšinové vlády.

Okamura chce možná již dnes, nejpozději v úterý po jednání předsednictva strany říci, zda se zúčastní prezidentské volby. Na přímou otázku iDNES.cz, zda od Zemana očekává příslib, že bude chtít od Babiše, aby přehodnotil svůj negativní postoj k vládě s SPD a k tomu, že by Okamura byl ministrem, a zda právě to spojuje se svou prezidentskou kandidaturu či nekandidaturou, se proti tomu Okamura neohradil. „Nechal bych si to na diskusi s prezidentem,“ opáčil.

Hnutí SPD volilo 10,64 procenta voličů a má 22 poslanců ve Sněmovně. SPD si nárokuje post místopředsedy Sněmovny a respektuje, že ANO volby vyhrálo a má nárok na šéfa dolní komory parlamentu.

„My chceme, aby prezidentem byl člověk, který má nejblíže našemu programu, který prosazuje přímou demokracii, odmítá islám, odmítá přijímání migrantů,“ řekl také minulý týden Okamura. Prezident Zeman je podle něj člověk, který se kriticky dívá na islám, na migraci a podporuje přímou demokracii, má tedy určité průsečíky s SPD, ale v některých věcech se rozcházejí.

Protože uzávěrka kandidátek na Hrad je v úterý v 16 hodin, může si Okamura případnou dohodu se Zemanem pojistit jen tak, že by kandidaturu podal a později podle jejího plnění stáhnul. Jen tak se může vyhnout tomu, že teď dostane nějaký příslib ohledně vládního angažmá a že ve středu to již nebude platit.