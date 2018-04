ČSSD je „provařená“, jde jí o teplá korýtka, řekl zklamaný Okamura

„ČSSD je stranou, která vždycky naslibovala a nikdy nesplnila. Má za sebou celou řadu stále nedořešených skandálů a podle našeho názoru není schopna garantovat hlasy patnácti poslanců, proto taková vláda nebude stabilní,“ komentoval Okamura krok hnutí ANO zkusit vyvolat nová jednání o vládě se sociální demokracií.

Její šéf Jan Hamáček už avizoval, že kvůli tomu svolá předsednictvo ČSSD, které takovou variantu posoudí.

„Jak jsme viděli, tak její prioritou jsou teplá politická korýtka, nikoli program,“ řekl Okamura na adresu sociální demokracie. Šéf ANO, premiér v demisi Andrej Babiš, se podle něj snaží, aby měl co nejslabšího partnera, a ČSSD je podle Okamury servilní, takže bude mít vítěz voleb větší možnosti.

Kdyby to hnutí ANO u ČSSD nevyšlo, Okamura si nebude hrát na uraženého. „My jsme připraveni jednat o pozitivním programu pro občany České republiky, takže počkáme, jak si to hnutí ANO vyhodnotí. Víme, že jsou tam rozpory,“ uvedl lídr SPD. Podle poslance Rostislava Vyzuly z ANO, který je jedním z odpůrců dohody s Okamurovým hnutím, je takových poslanců v klubu ANO více než dvacet, až třetina z celkového počtu 78, kolik jich ANO má.

Okamura si myslí, že dohoda s ANO je stále velice rychle možná, a připomněl, že nabídl kompromis v otázce obecného referenda, kdy by k potvrzení jeho výsledků byl v případě mezinárodních smluv potřebný souhlas třípětinové většiny poslanců i senátorů. To by podle SPD mělo umožnit, aby si občané mohli vynutit i referendum o případném odchodu z Evropské unie, což byl dosud jeden zádrhel v jednání s Babišem.

„To, že se rozhodli pro ČSSD, mě neuvěřitelně nemile překvapilo. Já myslím, že překvapen musí být i pan prezident. Včera jsem s ním seděl téměř dvě hodiny a je to určitě novinka, kterou prezident taky netušil,“ řekl Okamura.

Co řekl Okamura po čtvrtečním jednání v Lánech:

