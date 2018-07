Lidovci posílají do Senátu Okamuru, který odmítá politiku svého bratra

„Jdu do toho naplno, v žádném případě KDU-ČSL nevyklidí pole autoritářům a nedemokratickým silám,“ řekl Hayato Okamura, kandidát do Senátu v Praze 8, v úterý po celostátní konferenci křesťanských demokratů. Řekl, že chce udělat všechno pro to, aby demokracie, mír a bezpečí byly zachovány.

Nad jeho kandidaturou visel do poslední chvíle otazník. Šlo o to, zda lidovci kvůli kandidatuře do pražského zastupitelstva a proto, že je TOP 09 a STAN přiberou na kandidátku, nepodpoří kandidáta TOP 09 - ortopeda z Nemocnice na Bulovce Pavla Dungla. Ale pražští lidovci se tomu vzepřeli, v pondělí večer se dohodli, že trvají na Hayatu Okamurovi a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl iDNES.cz, že celostátní výbor neměl proto důvod měnit původní nominaci Okamury.

Do voleb půjdou lidovci s heslem „Senát jim nedáme“ namířeným proti současné vládě. „Po 20 letech může Senát prokázat svoji funkčnost a důvod, proč byl zakomponován do ústavy,“ uvedl Bělobrádek. Podle Bělobrádka je důležité, aby v podzimních volbách zvítězily demokratické síly. Celkem KDU-ČSL vyšle do voleb 13 zástupců, v ostatních 14 obvodech dohodla podporu kandidátům jiných stran. Bělobrádek sám kandiduje do Senátu na Náchodsku.

Lidovci budou v usilovat o to, aby se stali nejsilnějším klubem v Senátu. Nyní sociální demokraté mají 24 senátorů a 13 křesel obhajují. KDU-ČSL má se 16 senátory druhý nejpočetnější klub, obhajuje tři mandáty.