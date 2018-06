Byl jsem vyhozen za své názory, říká odvolaný šéf institutu ČVUT

Co podle vás stálo za vaším odvoláním?

Pan rektor dlouhodobě usiloval o to mě odvolat, teď si akorát našel záminku. Minulý týden v pondělí mi napsal dopis, že mám zabránit tomu, aby se v úterý na veřejnoprávní televizi vysílal časosběrný film, ve kterém vystupuji, a pokud to neudělám, tak mě potrestá. Přijde mi, že to je úkol, který jsem nemohl splnit, ale stejně jsem za něj byl potrestán.

Reagoval jste nějak na dopis pana rektora?

Reagoval jsem tak, že jsem ho poslal Akademickému senátu a vyvěsil bez komentáře na webu našeho ústavu. Každý si ho tam může přečíst. Ten dopis je v demokratické společnosti na vysoké škole naprosto nepřijatelný. Rektor mi vytýká, že jsem ho minulou středu napadal na veřejném fóru. To je pravda, ozval jsem se proti dopisu, který mi poslal, ale domnívám se, že Akademický senát vysoké školy je půda, na které mohu pana rektora napadnout. Film Česká televize odvysílala, to je všechno, co jsem provedl.

Reakce spolupracovníků Maříka na odvolání Pracovníci CIIRC v prohlášení napsali, že nesouhlasí jak s Maříkovým odvoláním, tak s mnoha formulacemi, kterými Petráček tento krok odůvodňuje. „CIIRC ČVUT vznikl, roste, je úspěšný, dává příklad ve spolupráci univerzity a průmyslu, českého i globálního. O tento úspěch ČVUT se v rozhodující míře zasloužil prof. Vladimír Mařík svojí nápaditostí, vytrvalostí, schopností vést, sestavit a nadchnout kvalitní tým včetně zahraničních odborníků, získat finanční prostředky a vyřešit řadu komplikovaných situací," uvedli.



Rektor prý Maříka odvolal, aniž by to jakkoliv projednal s pracovníky, sněmem nebo dalšími orgány CIIRC. „Oprávněně se obáváme, že rektorovo rozhodnutí naruší podstatným způsobem naši tvůrčí práci na ČVUT," píší zaměstnanci.



Žádají Správní radu ČVUT a Akademický senát ČVUT, aby odvolání ředitele přezkoumali.

Souvisí tedy podle vás dokument A člověk stvořil robota o vzniku CIIRCu s vaším odvoláním?

Samozřejmě. Rektor dřív pracoval jako akademický senátor a vždy byl zásadně proti myšlence CIIRCu. Vadil mu z principu, protože jsme ukázali, že i v českých podmínkách jsme schopni něco vybudovat. Když jsem se akademických senátorů ptal, kdo z nich si myslí, že jsem mohl poškodit ČVUT, přihlásilo se jich pět a pan rektor (Akademický senát ČVUT čítá 45 členů, pozn. red.).

Já se ani nemohl bránit, protože nevím, za co jsem byl vyhozený, asi za svoje názory, za to, že vedu ústav. Když si přečtete prohlášení o odvolání, rektor mi nic nevyčítá, píše například, že v určitých situacích zacházím za meze, kterým je uvyklý. Čili tím říká, že „rozhýbávám jejich klid“. Opravdové problémy ČVUT se zametají pod koberec.

Které to podle vás jsou?

Například to, že odměna nejmenované profesorky je několikanásobně vyšší, než kolik dostal celý náš ústav čítající 200 lidí peněz od ČVUT. Další problém je diskriminace ústavů. Jestliže ze 40 členů vědecké rady není ani jeden člen ani z jednoho ze šesti ústavů, pak jsme diskriminovaní.

Jak reagovali ostatní členové senátu na vaše odvolání?

Většina mlčela, někteří říkali: „Co blbnete? Vždyť ten film je dobrá propaganda ČVUT.“ Pan rektor odvolání nekonzultoval ani s vedením, ani s Akademickým senátem ČVUT, s nikým. Prostě se rozhodl a provedl demonstrativní popravu ředitele. Velmi nestandardním způsobem. Za přítomnosti všech děkanů, ředitelů ústavů, vedení ČVUT, kdy rektor četl bez mé přítomnosti rozhodnutí o mém odvolání, aniž by mi dopředu cokoliv řekl.

Vladimír Mařík Vladimír Mařík absolvoval roku 1975 Fakultu elektrotechnickou na pražském ČVUT. Roku 1990 byl jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika.



V roce 1990 založil a od té doby vedl Společné pracoviště ČVUT a FAW J. Kepler University v Linci, které v roce 1996 přerostlo v Gerstnerovu laboratoř pro inteligentní rozhodování.



Pod jeho vedením získala katedra kybernetiky ČVUT FEL v roce 2000 prestižní titul "Centrum excellence EU".



Od roku 2013 byl ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.



Plánujete proti odvolání nějakým způsobem bojovat?

Musím si vše promyslet. Nechci činit žádná unáhlená rozhodnutí nebo prohlášení. Nevěřím tomu, že ČVUT je schopno to změnit vnitřními silami. Pan rektor vyslal signál, že si dělá, co chce, a já nevěřím, že je možno to zvrátit.

Co bude s CIIRCem dál?

To já nevím, to pan rektor nemá promyšlené. On zkrátka udělal demonstrativní rozhodnutí, ale nepromyslel to dál. Podle mého názoru není vůbec kvalifikovaný pro řízení univerzity.

Plánujete zůstat na ČVUT?

Zůstanu na CIIRCu jako řadový profesor, mým cílem je bránit odchodu zahraničních odborníků a českých špičkových mladých lidí do zahraničí, protože to nyní může nastat, někteří už hovoří o výpovědi a to je nenapravitelná škoda. O nastalé situace už ví i spolupracující ústav v zahraničí a je to poškození reputace ČVUT. Do spolupráce s nestabilní univerzitou už nepůjdou. Škody už teď jsou dost značné.

Jaké jsou teď vaše pocity vůči panu rektorovi? Přeci jen se s ním budete na akademické půdě dál setkávat...

Já jsem to čekal. Do pozice se dostal jen díky tomu, že si ho Akademický senát zvolil jako nejméně problémového, ale zkušenosti nemá. Kdybych zveřejnil další e-maily, které mi psal, byly by ještě daleko horší. O mě ale nejde. Je důležité, abychom udrželi v chodu to, co jsme tady pracně vybudovali, a jestliže necháme ústav potopit, tak pak řeknu všem odvážným, ať v Česku nic nezkoušejí, ať jdou do zahraničí rovnou.