Bývalí generálové mají další možnost získat miliony za nezákonné stíhání

Oba muži, kteří se do problémů dostali kvůli nákupu propagačních předmětů pro armádu (podrobněji viz níže), žádali po státu náhradu škody v řádech milionů korun. Loni v červenci jim Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal pouze zlomek této částky. Mazurkovi 402 tisíc plus úroky z prodlení a Rotreklovi 1,2 milionu s úroky. Každému z žalobců navíc uznal odškodnění 500 tisíc korun za nezákonné rozhodnutí (více o verdiktu soudu prvního stupně).

Proti rozsudku se odvolali někdejší generálové i ministerstvo spravedlnosti, které zastupuje stát. Městský soud v Praze ve čtvrtek žalobcům z větší části vyhověl. Senát Tomáše Vejnara totiž vrátil obvodnímu soudu část žaloby, v níž jde o ušlý zisk. Mazurek tak může znovu zabojovat o více než čtyři miliony korun, Rotrekl o více než sedm milionů.



„Rozsudek prvního stupně pokládáme vesměs za nepřezkoumatelný,“ shrnula výtky členka odvolacího senátu Adéla Kaftanová. Generálům nezákonné stíhání zastavilo kariéru, jelikož jim zhatilo postup do struktur NATO. „Oni byli doslova vyobcováni z armády, přišli o svá postavení, o posty v zahraničí,“ uvedla jejich advokátka Klára Kořínková.

I podle odvolacího soudu byl zásah do života obou mužů fatální. „Dopad na život, do vojenské, osobní cti, profesní kariéry, to nemá obdoby v soudní praxi,“ okomentovala Kaftanová důsledky stíhání. „Je to nevídané a mimořádné,“ dodala. Proto městský soud k odškodnění za nemajetkovou újmu přidal někdejším generálům dalších 500 tisíc. Celkem tak vysoudil každý z nich milion korun, což je výjimečná částka.

„Jsem ráda, že odvolací soud rozhodl o nemajetkové újmě se zdůvodněním, že se jednalo o zcela výjimečnou situaci a přiznal oběma žalobcům částku, kterou jsme požadovali,“ řekla pro iDNES.cz po jednání advokátka Kořínková. Částky, o něž se její klienti budou znovu soudit u obvodního soudu, označila jako odpovídající a důvodné, což podle ní potvrdily i znalecké posudky.

Spor o nákup čepic či osušek

Do problémů dostaly generály nákupy propagačních předmětů. Mazurek byl v letech 2003 až 2006 ředitelem Sekce plánování sil Generálního štábu Armády ČR. Rotrekl pracoval jako zástupce ředitele. V roce 2005 podepsali nákupy čepic, ručníků, osušek nebo košil. Obžaloba tvrdila, že armáda věci nepotřebovala, a generálové tak porušili povinnost při správě cizího majetku.

Ačkoli Obvodní soud pro Prahu 6 oba muže zprostil, odvolací pražský městský soud jim uložil podmínky a přikázal uhradit škodu přesahující dvě stě tisíc korun. V kauze podala stížnost tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová, a to i přesto, že podmíněné tresty smazala Mazurkovi a Rotreklovi amnestie.

Nejvyšší soud (NS) v roce 2014 verdikt zrušil a obžaloby oba zprostil. Podle NS svědecké výpovědi i listinné důkazy mluvily spíše ve prospěch obviněných. Závěr o nepotřebnosti zakoupeného zboží byl prý nedostatečně prokázaný.