Soudem očištěný bývalý primátor a senátor Lajtoch chce od státu 20 milionů

Lajtoch byl až do podzimu roku 2014 primátorem Přerova a senátorem. Obě funkce opustil v době, kdy byl obžalovaný. Spolustraníci mu přislíbili, že až své jméno očistí před soudem, bude může se vrátit zpátky do funkcí. To se však nestalo. Sociální demokracie mu nenabídla ani poslední místo na kandidátce do komunálních voleb.

Bývalý senátor tvrdí, že léta stíhání a obcházení soudů zničila jeho politickou kariéru a poškodila soukromý život. Proto požaduje za nemajetkovou újmu od státu necelých dvacet milionů korun. Ministestvo spravedlnosti se mu již za neoprávněné trestní stíhání omluvilo a přiznalo mu určitou částku, ta však podle Lajtocha pokryla zhruba třetinu jeho nákladů na právní zastoupení.



Oprávněnost jeho nároku nyní hodnotí Obvodní soud pro Prahu 2. V pondělí před ním Lajtoch shrnul, co pro něj a jeho rodinu znamenala léta trestního stíhání. Popsal, jak novináři bez dovolení vstupovali na jeho zahradu a točili tam bazén, který pak ve článcích označovali za luxusní.

Potom na něj prý lidé na ulici pokřikovali, kde má bazén. Vypískali ho také fanoušci na zimním stadionu, který nechal zrekonstruovat, když byl ještě ve vedení města. „Když jsem vykonával funkci předsedy hokejového klubu Přerova a při vyhlašování výsledků bylo zmíněno mé jméno, ozývalo se pískání,“ popsal zážitek Lajtoch.



Sociální demokracie od něj dala ruce pryč

„Byl jsem permanentně atakován a samozřejmě to ovlivnilo i moji rodinu,“ vypověděl před soudem Lajtoch. Jeho žena se například bála chodit do společnosti. Vnučka musela změnit školu, protože jí spolužáci nadávali, že děda je korupčník.



„Stále se to vracelo. Státní zástupce zrušil trestní stíhání, následně mě zase obvinil. I v Senátu se na mě lidé dívali přes prsty. Kolegové se mě sledovali s obavou, co jsem udělal a vyzývali mě, abych odstoupil. Pořád jsem říkal, že nechápu, kde jsem udělal chybu a jaký trestný čin jsem spáchal,“ uvedl Lajtoch. Mandát primátora i senátora dokončil, ale stále se cítil pod tlakem.



„Říkali mi, že u soudu se očistím, a pak se budu moct vrátit a pokračovat ve své práci. Ale opak je pravdou. Kolegové mě nechtěli postavit na kandidátku,“ uvedl Lajtoch. Občané ho však přemlouvali, aby se do komunální politiky vrátil, proto nyní kandiduje ve volbách do vedení Přerova za Soukromníky jako nezávislý. Stále je členem sociální demokracie, ačkoli jednání spolustraníků nepovažuje za férové.

Před vstupem do politiky v roce 1998 pracoval na finančním odboru Městského úřadu v Přerově. Po skončení politické kariéry mu bylo 61 let a nemohl sehnat práci. Skončil proto na Úřadu práce a následně šel do starobního důchodu.

Státní zástupkyně na protest dala výpověď

Jeho právní zástupce Jan Sokol připomněl, že trestní stíhání Lajtocha bylo nedůvodné a třikrát bylo zastaveno státní zástupkyní Marií Kodytkovou. Nejvyšší státní zastupitelství jí však případ stále vracelo. Nakonec jí kauzu odebrali a ona na protest skončila na státním zastupitelství.

Lajtoch byl v dubnu 2014 společně s dalšími pěti přerovskými radními obžalovaný z manipulování s veřejnými zakázkami. Při výstavbě zimního stadionu a domova důchodců se cena stavby zvýšila kvůli vícepracem, nicméně vedení města je podle obžaloby nevysoutěžilo.



V kauze několikrát rozporuplně rozhodly i soudy, dokud nepadl definitivní verdikt na sklonku roku 2016. Tehdy Krajský soud v Olomouci konstatoval, že Lajtochovo jednání nebylo v rozporu se zákonem.