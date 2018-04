ODS plánuje obhájit čtyři mandáty v Senátu a chce zamezit posílení populistů

V senátních volbách podle předsedy občanských demokrátů Petra Fialy půjde o zachování kvality demokracie v Česku. „Není možné, aby na úrovni Senátu posílila levice, populisté, extremisté. Aby existovalo nebezpečí, že Senát přestane být kontrolním orgánem, přestane být pojistkou, přestane být schopen čelit různým nápadům, kterých se obáváme, že je v Poslanecké sněmovně bude prosazovat existující koalice mezi ANO, SPD a KSČM. Proto je důležité, aby v Senátu byly co nejsilněji zastoupeny demokratické politické strany, strany od středu doprava,“ řekl Fiala. ODS podle něj tomu přizpůsobí taktiku ve volbách.



V komunálních volbách chce ODS výrazně posílit. Podle Fialy ale není cílem pouze zvýšit procentní úspěšnost strany, ale silněji se prosazovat ve vedení obcí. „Chceme navýšit výsledek z hlediska úspěšnosti sestavování rad, sestavování místních vlády, abychom mohli občanům nabídnout realizaci toho, co slibujeme,“ řekl Fiala.

ODS chce mít v komunálních volbách čtyři celostátní společné priority. Budou to dostupná a přátelská veřejná správa, kvalitní infrastruktura, zajištění veřejných služeb a podpora pestrého života ve městech a obcích. O naplnění těchto priorit by se podle Fialy měli snažit i poslanci a senátoři ODS a měli by na tom spolupracovat s komunálními politiky strany.

Kandidátky pro jednotlivé obce ODS připravuje. Rozhodnuto je zatím o tom, že na primátora Ostravy bude kandidovat senátor Zdeněk Nytra. Podle Fialy povede kandidátku ODS, kterou podporují TOP 09 a Strana soukromníků.