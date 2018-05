Franěk z ODS se omluvil, že vévodkyni ze Sussexu nazval cikánkou

„Omlouvám se za nemístný výrok, který jsem zveřejnil na Facebooku a který vyznívá jako nevhodná narážka na barvu pleti. Byl to nepovedený pokus o vtip,“ uvedl na profilu Regionálního sdružení ODS Středočeský kraj Franěk.



Na svém profilu se prý omluvit nemůže, protože ho má zablokovaný, jak sdělil iDNES.cz předseda krajské organizace ODS Jan Skopeček.



„Říkal mi, že to bude řešit, ale že v tuto chvíli má zablokovaný Facebook. Nicméně moji výtku akceptuje a chápe a bude dělat všechno pro to, aby příspěvek zmizel,“ dodal Skopeček. Sám už v pondělí Fraňkovi sdělil, že podobné výroky nereprezentují program a hodnoty ODS, a proto by je měl vzít zpět a z Facebooku smazat.

„Výroky pana Fraňka jsou nechutné, nepřijatelné a nemohou být naprosto ztotožňovány s jakýmkoli názorem Občanské demokratické strany,“ řekl znovu v úterý šéf ODS Petr Fiala. „Já jsem řekl jasně, že se pan Franěk musí omluvit. Pokud jsem dobře informován, ale jdu sem z jednání poslaneckého klubu, tak ta omluva už zazněla. Já jsem ji ještě neviděl, ale předpokládám, že zazněla. Věřím tomu a pokládám to za správné,“ uvedl Fiala. Protože text omluvy neviděl, neví ani, jestli to bude stačit.

„Pokud jsem to správně pochopil, jeho první reakce byla, že šlo o nějaký nepodařený vtip. Je to vtip hodně nepodařený a hlavně takový, který si ani člověk nemůže dovolit. Pokud se pan Franěk omluvil, tak bych tu věc považoval za vyřešenou, ale omlouvám se, neviděl jsem ještě text té omluvy,“ dodal šéf ODS. Omluva přitom byla podmínkou Fialy, aby Franěk v ODS mohl zůstat. Franěk na dotazy iDNES.cz nereagoval.

Fraňka se zastal jeho kolega

Svého stranického kolegy se naopak na sociálních sítích začal zastávat Josef Provazník. Ve svých příspěvcích označil vévodkyni ze Sussexu za mulatku, přičemž kritické články v médiích označil za pokrytecké hrátky, jejichž účelem je „sejmout nějakého politika či někoho, kdo nějak vyčnívá nad průměr“.

Provazník pak věnoval Markle samostatný status, ve kterém se podivoval volbě prince Harryho. „Stejně nechápu, proč si princ Harry bere starší rozvedenou ženskou, která je navíc levicovou lidskoprávní aktivistkou, feministkou, napůl vegankou a hérečkou, která toho má jako taková hodně za sebou,“ uvedl Provazník s tím, že čekal, že princ Harry bude mít nárok na „čerstvější matroš“.

„Přitáhnout si tuhle dámu můj synátor domů, tak bych se mu asi trochu vysmál,“ dodal Provazník.