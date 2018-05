Vzniká první polokomunistická vláda po roce 1989, kritizuje Fiala

Narážel na vznikající vládu, kterou mají tolerovat komunisté. „Budeme vůči této vládě razantní opozicí,“ řekl Fiala. O koalici s ANO tolerované komunisty hlasují sociální demokraté. Ve stejnou chvíli Sněmovnu ovládá 115 hlasů hnutí ANO, komunistů a hnutí SPD Tomia Okamury.

„Budeme chránit svobodu, včetně svobody slova, i veřejnoprávních médií,“ řekl Fiala. Média bude podle něj jeho strana hájit, i když ona sama je podle šéfa ODS u mnoha novinářů na jednom z posledních míst. „Budeme hájit zahraničněpolitickou orientaci země,“ slíbil Fiala.

Růst penzí místo cestování zdarma pro některé

Program ODS představí ve čtyřech blocích nazvaných Veřejné služby pro kvalitní život ve městech a obcích, Pestrý život ve městech a obcích, Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích, Dostupná a přátelská veřejná správa.

„Budeme podporovat růst penzí místo populistického cestování zdarma,“ řekl bývalý poslanec občanských demokratů Jan Bauer. Slevu 75 procent při cestování vlakem či autobusem schválila vláda v demisi pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let. ODS také slíbila, že prosadí zrušení toho, aby musely mateřské školy přijímat i dvouleté děti. To prosadila minulá levostředová vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, když resort školství vedli sociální demokraté.

Mezi kandidáty ODS do Senátu budou i někteří nestraníci. Ve Sněmovně má ODS 25 poslanců a 10 senátorů. Volby se uskuteční ve čtyřech senátních obvodech, kde obhajuje. Například v Teplicích, kde je místopředseda Senátu a teplický primátor Jaroslav Kubera dlouhodobě „neporazitelný“.

Senát jako pojistka proti „115“. ODS podpoří i Pavla Fischera

„Ve volbách do Senátu chceme pomoci k zachování pojistky před znepokojivým blokem hnutí ANO, SPD a KSČM v Poslanecké sněmovně ve spojení se sklonem prezidenta Zemana k ústavní a politické svévoli. Chceme přinejmenším potvrdit naši pozici a jsme připraveni dopomoci k úspěchu kandidátům demokratické středopravé orientace,“ vyhlásil Fiala.

Nejvíce křesel, třináct, může v Senátu na podzim ztratit sociální demokracie. ODS hájí čtyři místa senátorů, lidovci tři křesla. ANO neobhajuje žádné, takže v Senátu může pouze posílit. Mezi kandidáty, které ODS podpoří, budou i nestraníci - třeba v Brně rektor Mikuláš Bek, kterého podpoří i TOP 09. Do Senátu se pokusí dostat i bývalý policejní prezident Martin Červíček v Náchodě či herec Vladimír Kratina v Praze 2. A podporu ODS bude mít i neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer v Praze 12.