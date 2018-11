ANO i ČSSD k potřebě voleb dospějí, řekl Fiala, podle Bartoše jde o „mlhu“

10:16 , aktualizováno 10:16

Lídr opoziční ODS Petr Fiala míní, že sociální demokracie i ANO samy svým počínáním dospějí k tomu, že by se měly konat nové volby do Sněmovny. Zatímco šéf ČSSD Jan Hamáček ve středu řekl, že jeho strana by hlasy pro rozpuštění Sněmovny přidala, když se najde dalších 105 hlasů, premiér a lídr ANO Andrej Babiš nebyl nápadem nových voleb nadšen.