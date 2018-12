Jako před lety. Lidovci křísí plány na svazek s ODS, ta neříká ne

„Není to otázka nadcházejících voleb, ale do budoucna si dovedu zcela zodpovědně představit debatu s ODS o nějakém modelu a la CDU/CSU v Německu. Je to věc, kterou bych vůbec nevylučoval,“ řekl MF DNES poslanec a jeden z trojice kandidátů na předsedu KDU-ČSL Marek Výborný.

Nejde o ojedinělý hlas. „Do budoucna musíme hledat potenciál, jak růst a hledat průniky tam, kde jsou. V současné době má k sobě mnohem blíž

TOP 09 se STAN jakožto liberální strany, my jsme proevropská konzervativní strana, takže spíš asi budeme hledat partnery v tomto spektru,“ naznačuje nepřímo další z kandidátů na lidoveckého předsedu Jan Bartošek.

A otevřený těmto debatám je i šéf ODS Petr Fiala. „Představit si dovedu různé věci. V politice ale nemá smysl spekulovat. Hledání různých forem spolupráce demokratických stran napravo od středu bude jistě pokračovat,“ tvrdí Fiala.

Právě na jeho jižní Moravě jsou podle informací MF DNES úvahy velmi reálné, obě strany tam totiž dosahují výrazných výsledků, menší vůle je v regionech, kde lidovci za ODS významněji zaostávají.

Kalousek narazil, Výborný si věří

Že by se takové spojení nerodilo lehce, ukazuje zkušenost z roku 2006. Tehdy předsedové KDU-ČSL a ODS plánovali společné kandidátky do senátních voleb. Ale toho času lidovecká jednička Miroslav Kalousek s námluvami narazil u moravské části lidovců, kteří se obávali, že by se tradiční strana vedle silnější ODS rozpustila. Právě úvahy o bližší spolupráci s ODS a o vzniku koalice po vzoru německé CDU/CSU byly na počátku propadu Kalouskova vlivu v KDU-ČSL.

Kandidáti na lídra Kdo chce vést KDU-ČSL Marek Výborný Učitel latiny a dějepisu je poslancem od října 2017, KDU-ČSL podle něj má být jasně konzervativní, křesťanskodemokratickou stranou. Pochází z lidovecké rodiny, jeho otec je bývalý ministr Miroslav Výborný.



Učitel latiny a dějepisu je poslancem od října 2017, KDU-ČSL podle něj má být jasně konzervativní, křesťanskodemokratickou stranou. Pochází z lidovecké rodiny, jeho otec je bývalý ministr Miroslav Výborný. Marian Jurečka Současný druhý nejvýše postavený muž strany a bývalý ministr zemědělství je zatím jediným kandidátem na předsedu z lidovecké bašty Moravy.



Současný druhý nejvýše postavený muž strany a bývalý ministr zemědělství je zatím jediným kandidátem na předsedu z lidovecké bašty Moravy. Jan Bartošek Jihočeský místopředseda strany v současnosti šéfuje desítce poslanců KDU-ČSL, za sebou má už i post místopředsedy sněmovny.



„Ale situace se změnila jak uvnitř KDU-ČSL, tak v ODS,“ říká Výborný. Až do letošního března ředitel pardubického gymnázia v Mozartově ulici se po roce ve Sněmovně zařadil mezi nejviditelnější lidovecké poslance, je mimo jiné autorem ústavního zákona, že manželství je svazkem muže a ženy.

A rázně odmítá, že by uvažoval o nějakém slučování obou stran, jak se o tom šuškalo v případě Kalouskovy iniciativy.

„Integrace určitě ne, není cesta, že by mělo dojít k vytvoření nějaké nové strany. Příští rok slavíme sto let a značka KDU-ČSL je natolik cenná, že musíme být sebevědomou stranou,“ říká muž, který pochází z lidovecké rodiny.

„Politika byla u nás doma na každodenním pořádku. Babička s dědou byli aktivními lidovci, o tátovi nemluvě,“ zmiňuje svého otce, polistopadového ministra obrany a pozdějšího soudce Ústavního soudu Miloslava Výborného.

„I proto vnímám vůči té straně velkou zodpovědnost. A musíme se bavit o tom, jak zachovat křesťanskodemokratický proud ve společnosti. Buď musíme být schopni se prezentovat tak, abychom se dostali na osm až deset procent, nebo je zodpovědné hledat nějaké řešení napravo od středu,“ poodhaluje Výborný, odkud pocházejí jeho úvahy o možné bližší spolupráci s ODS.

Postoj k Unii? Skoro stejný

„Je pravda, že z pravicových stran k sobě máme nejblíž. Určitě k sobě máme blíž než k TOP 09. Jsou regiony, třeba jižní Morava, kde se s KDU kolikrát až zbytečně vytloukáme. Ale zase v Čechách, kde jsou lidovci výrazně slabší, mohou převažovat obavy, aby to nebylo kontraproduktivní,“ uvažuje jeden z vlivných členů ODS.

A jeho slova částečně dokresluje i rozpor v postojích dvou výrazných občanských demokratů ze středních Čech.

„Je velmi předčasné bavit se o tom, jakou to bude mít podobu, ale otázka spolupráce na stole je. V případě KDU-ČSL se průnik v poslední době jeví poměrně významný, možná nejvýznamnější z těch dalších středopravicových subjektů,“ zamlouvají se Výborného úvahy místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi.

„Není to příliš pravděpodobné, ODS má podle mě třeba mnohem větší důraz na volný a svobodný trh, i pohled na Evropskou unii se liší,“ oponuje zase poslanec ODS Jan Skopeček.

To Výborný v pohledu na Evropskou unii nevidí velké rozdíly. „Postoj k Evropské unii je podle mě u našich stran velmi podobný, zdravě kritický,“ říká kandidát na lidoveckého předsedu. Jeho úvahy nejsou nijak proti chuti ani odcházejícímu předsedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi.

ODS je také Klaus mladší, upozorňuje Jurečka

„S ODS jsme byli v koalici na vládní i krajské úrovni, jsme spolu v mnoha obcích, není to pro nás žádná neznámá, vždy je to o tom, jací se sejdou lidé. Do evropských voleb nic takového neplánujeme, ale co bude dál, uvidíme,“ říká Bělobrádek. A s nadsázkou dodává, že „vyloučit se nedá nic, ani útok z Marsu“.

Obezřetnější vůči ODS je Marian Jurečka, který příští rok na lidoveckém sjezdu svede s Výborným a Bartoškem souboj o uvolněné křeslo předsedy strany po Bělobrádkovi.

„Dnešní ODS reprezentuje třeba i Václav Klaus mladší, který se v mnoha ohledech nepotkává s hodnotovou politikou KDU-ČSL. Pořád si myslím, že se máme primárně snažit zlepšovat značku KDU-ČSL,“ říká Jurečka.

Ten loni stál u neúspěšného pokusu o pakt se Starosty a přiznává, že u mnoha lidovců po této zkušenosti ještě přetrvává nedůvěra vůči dalšímu spojování. Jedním dechem však dodává, že hledání potenciálních partnerů není od věci a že ideální dobou pro otestování možné spolupráce budou krajské volby v roce 2020.

Předvolební klip KDU-ČSL a STAN (2017). Ze spolupráce nakonec sešlo: