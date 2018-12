Zahradil, Peksa, Konečná. To mohou být lídři stran do evropských voleb

14:20 , aktualizováno 14:20

Další měření sil čeká strany v květnu při volbách do Evropského parlamentu. Už nyní se ale rýsuje to, kdo by je měl do těchto voleb vést. Republikový sněm ODS v pondělí potvrdí, zda strana vsadí na svého europoslance Jana Zahradila, který počítá s velkou prověrkou veškeré unijní legislativy.