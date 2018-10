ODS získala Valentu a Faktora. Netrvá už na Kuberovi do čela Senátu

Občanští ale uvedli, že kvůli rovnosti počtu členů s klubem STAN nebudou za každou cenu usilovat o křeslo předsedy Senátu, do kterého chtěla strana dostat dosavadního místopředsedu horní komory Jaroslava Kuberu. Přednost ale nyní dává dohodě s ostatními kluby ve Sněmovně.



„Nebudeme za každou cenu bojovat o to, abychom měli předsedu Senátu nebo to či ono místo. Upřednostňujeme to, abychom se dohodli, aby Senát mohl dobře pracovat,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Důležitější podle něj bude, aby strany od středu doprava v Senátu zastavily nebezpečné nápady na změnu ústavy.



„V žádném případě nebudeme jednání o předsedovi Senátu blokovat, jsme připraveni i k ústupkům a přinést určité oběti,“ řekl šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. 14. listopadu začne ustavující schůze Senátu.

Mimo kluby zůstávají čtyři senátoři včetně nováčků Pavla Fischera a Jitky Chalánkové. Podle Vystrčila oba chtějí zůstat nezařazenými senátory, s oběma občanští demokraté také jednali. Faktor svůj vstup do klubu ODS zdůvodnil svým konzervativním smýšlením a tím, že mu občanští demokraté nabídli absolutní svobodu rozhodování. Valenta kývl kvůli názorové spřízněnosti a možnosti lépe prosadit záležitosti na pomoc Slovácku.

„Bude nejpoctivější, když nabídnu spolupráci všem těm, kteří mně pomohli, a zároveň zůstanu nezařazeným,“ řekl Fischer. Za nejlepšího kandidáta na budoucího předsedu Senátu označil Václava Hampla, člena klubu KDU-ČSL.