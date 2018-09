ČT neodvysílala část tiskové konference ODS. Je to cenzura, stěžuje si strana

Co jsem dnes řekl na tiskové konferenci a ČT to neodvysílala.



Česká televize dnes svévolně vystřihla a neodvysílala mé vystoupení na tiskové konferenci ODS. Zde je v celém znění:



Začíná první poprázdninová schůze poslanecké sněmovny. Když se podíváte na program této schůze, tak snad každého musí hned zarazit, že ani po téměř dvouměsíční letní sezóně vlády neobsahuje žádný zásadní vládní návrh, který by řešil cokoli podstatného v daních, odvodech, byrokracii, který by pomohl ...živnostníkům, který by navrhl cokoliv důležitého v oblasti důchodové reformy nebo v oblasti zdravotnictví. Nebo v čemkoli, co jsou reálné problémy lidí v této zemi. Ani neobsahuje žádný zásadní návrh, který by řešil něco zásadního, co si tato vláda napsala do programového prohlášení.