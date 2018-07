Stanjura: Náš program je pozitivní a podpora ODS roste, nejsme jen Antibabiš

Po hlasování o důvěře vládě Andrej Babiš obvinil ODS z toho, že de facto může za jeho vládu opřenou o komunisty. Prý chtěl vládnout s vámi, ale vy jste mu dali košem. Co takové interpretaci říkáte?

To je propaganda hnutí ANO, není na tom ani kus pravdy. Myslím, že koalice ANO s komunisty a SPD vznikla už před volbami. Vzpomínám si na poslední schůzi Sněmovny před volbami kolem kauzy Lithium. Už tam jejich spolupráce fungovala. Po volbách si hnutí ANO vybralo komunisty jako nejvěrnějšího partnera. Také jim dalo víc funkcí, než by odpovídalo volebnímu výsledku. Dnes se Andrej Babiš jen snaží zbavit odpovědnosti, že si vybral komunisty.

Z Babišovy strany to tak působí, nicméně pravda je, že vám dvojčlennou koalici 103 hlasů opravdu několikrát nabídl, ne?

To je standardní výmluva Andreje Babiše, jenž odmítá odpovědnost, všude hledá viníky, všechno je podle něj účelovka a kampaň. Realita je jiná. Dnes má 115 hlasů s komunisty a SPD Tomia Okamury. Také s nimi chtěl udělat menšinovou vládu, ale neprošlo to přes širší vedení ANO. Takže to jsou výmluvy. O vládě se přece nevyjednává tak, že se ve Sněmovně na mikrofon řekne: Máme 103 hlasů, pojďme jednat. Matematika nestačí, aby se vytvořila většina. Ve vládě také musí být nějaká programová shoda, kterou s hnutím ANO nemáme.

Na druhé straně jste byli zaťatí a o vládě s Babišem vůbec mluvit nechtěli. Když jednou vaše první místopředsedkyně Alexandra Udženija po krachu prvního jednání ANO a ČSSD zmínila, že byste s nimi mohli o vládě alespoň mluvit, svolal si na odpoledne tiskovou konferenci váš předseda Petr Fiala a dementoval to...

Nebylo to tak, jak to popisujete. Ve vedení ODS jsme všichni mluvili stejně. Možná občas vyšel nějaký titulek, který potřeboval dovysvětlit, nebo to nebylo autentické vyjádření. Já jsem tam žádný rozpor nevnímal. Naše pozice byla pevná, autentická a má většinovou podporu v ODS. A když se podíváte na vývoj preferencí v posledních měsících, tak voliči ODS a pravice – a to je klíčové – rozumějí tomu, co děláme. Podpora mezi voliči nám roste, což je hlavní odpověď na to, zda jsme udělali chybu, nebo ne. My se na rozdíl od ČSSD nebojíme opozice.

Dokonce i poslanec ODS Václav Klaus mladší na svůj blog napsal, že odmítnutím vlády s Babišem jste splnili 90 procent svého programu. Vážně to tak nevidíte?

Myslím, že to neodpovídá realitě. Václav Klaus je provokatér, je to nějaká zkratka. Náš program byl naprosto pozitivní, je v něm řada konkrétních kroků. Ani jednou se v něm nevyskytuje jméno Andreje Babiše. Václav Klaus tak bohužel podléhá Babišově propagandě, která říká, že kromě programu Antibabiš nemáme nic. Naopak. Máme pozitivní pravicový program. Pokud kritizujeme návrhy vlády Andreje Babiše, tak věcně a z pravicových pozic a ne proto, že je předkládá on.

Zmínil jste růst preferencí. Některé vám přisuzují třináct, další čtrnáct, a ještě jiné dokonce šestnáct procent. Jak myslíte, že je na tom ODS ve skutečnosti?

To uvidíme v říjnu, protože nejlepším průzkumem jsou volby. Nicméně oproti situaci před rokem je ta podpora téměř dvojnásobná. Věřím, že podpora je patnáct procent plus. Ale vyčkejme na výsledky komunálních voleb zejména ve velkých městech.

ODS bývala zvyklá na cifry přes dvacet i třicet procent. Je podle vás stávající trend dostatečně rychlý?

Hlavně je trvalý. Jsem přesvědčen, že v příštích volbách do Sněmovny budeme mít přes dvacet procent a budeme se rvát o první místo.

Pak se třeba dostanete do stejné situace jako loni na podzim. Nejspíš se budete o vládě muset nějak dohadovat s hnutím ANO, protože to asi z dnešních preferencí výrazně neztratí...

My voličům říkáme, že příští volby do Sněmovny rozhodnou, zda bude budoucí vládu sestavovat ANO, nebo ODS. Uděláme vše pro to, abychom to byli my jako nejsilnější člen vlády.

Sám jste zmínil, že prvním „balonkem“ budou podzimní volby do Senátu, a především ty komunální. Bude ODS zasahovat v jednotlivých obcích a městech do toho, s kým dělat koalici? Vydáte třeba zákaz dohod s ANO?

My máme jen jedno platné pravidlo, které stále platí: s komunisty nikdy. Ostatní věci budou v rukou jednotlivých zastupitelů a místních sdružení. Nemáme žádnou ambici, abychom jako vedení ODS ovlivňovali vznik koalic a diktovali, s kým ano a s kým ne.

Bude se to týkat i velkých měst? Například Praha má větší rozpočet než lecjaké ministerstvo. Vy v ní máte jako dvojku kandidátky Alexandru Udženiju. Nepůsobilo by komicky, kdyby jako členka vedení ODS vykládala, že je Babiš podvodník opřený o komunisty a jako pražská kandidátka s ním dohadovala koalici v Praze?

Platí to obecně. Jsme demokratická strana. Platí, že politickou odpovědnost za složení koalice má konkrétní místní sdružení. Bude záležet na každém městě. Co se týče Prahy, je to na kolezích. Bude samozřejmě záležet na tom, jak bude koalice složená, jaký bude mít program, jaké budou možnosti. Primátor by určitě musel být z ODS, o tom jsem přesvědčen. To, že dopředu nebudeme Praze, Brnu, Ostravě a dalším městům říkat, jak to mají udělat, je logické. Oni se přece nebudou dohadovat s Babišem, ale s tamními představiteli hnutí ANO. Klíčový bude program. Zejména Praha podle mě potřebuje mnohem akčnější vedení města, protože pod vedením ANO stagnuje. Tam je zapotřebí velká změna.

Když jsem se vás po volbách do Sněmovny ptal, zda můžete z opozice prosadit něco ze svého programu, vyjmenoval jste mi několik zákonů, na něž jste měli dojednanou podporu. Nicméně ve Sněmovně tehdy po ustavení první Babišovy vlády neprošly. Co můžete prosadit teď?

Leccos, uvidíme. Vláda je menšinová, pro každé hlasování absolutní většinu nemá. My budeme navrhovat věci v daňové oblasti, v boji s byrokracií, v rušení zbytečných zákonů. Budeme pro to hledat podporu napříč Sněmovnou. Záležet bude i na tom, jak dopadnou volby do Senátu. Pokud by totiž opoziční strany hodně posílily, pak by to vytvořilo větší vyjednávací prostor i pro zákony ve Sněmovně. Určitě vládě nebudeme dodávat nějaké chybějící hlasy pro to či ono, budeme zásadovou opozicí. Nicméně pokud vláda přijde třeba s podstatným snížením daní – ne kosmetickým – tak s naší podporou počítat může. Ale vzhledem k tomu, že jde o vládu nejen polokomunistickou, ale i levicovou, tomu moc nevěřím.

Tím se vracíme k začátku rozhovoru. Neříkáte si někdy, že vzhledem k tomu, že ANO vlastně žádný program nemá a je značně amorfní, mohli jste ho ve společné vládě nasměrovat doprava? Čímž byste výrazně levicové zákony eliminovali?

Ne, protože to je nereálné. Většina 115 hlasů s komunisty a SPD prostě existuje. Myslím, že se sociální demokraté brzy přesvědčí, že jsou tam jen fíkovým listem, nebo pro okrasu. Člověk musí být politický realista. Pokud máte 115 hlasů a hlasují spolu, nemáte žádnou šanci to zvrátit. Ukázalo se to, když se ČSSD pokusila zbavit politiky SPD funkcí ve Sněmovně. ANO řeklo, že ne, a nechávají si Okamuru s jeho lidmi v záloze. To je realita povolebního vývoje.