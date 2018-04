Motorkáři nabídli pomoc s odřezáním billboardů. Ťok: Potřebuji právníky

Na dopis, který asociace zaslala do datové schránky ministerstva, upozornil server Novinky.cz.

„Ve chvíli, kdy se tady začínají konečně využívat dvojitá svodidla a bavíme se o tom, že budeme plošně kácet stromy kolem silnic, je úplně absurdní nechávat si tu takhle dlouho stát billboardy, které obrovsky zvyšují možnost úmrtí,“ uvedl pro iDNES.cz prezident Motocyklové asociace Jaromír Šíd.

Motorkáři proto Ťokovi nabídli, že se o odstranění postarají sami a navíc levně. Stačilo by prý, aby jim ministr dodal seznam všech reklamních poutačů, které podél dálnic stojí v rozporu se stávající legislativou.

Odstranění billboardů by podle nich bylo zakázkou malého rozsahu, a tudíž by ani nebylo třeba vypisovat výběrové řízení. Utržené peníze chtějí motorkáři věnovat na kampaň zaměřenou na předcházení dopravních nehod.

Neočekávají ale, že ministerstvo jejich nabídky využije. Za důvodem, proč reklamní poutače stále lemují silnice, je podle nich totiž skrytý „určitý záměr“. Jaký, to prý ví jen ministerstvo a majitele billboardů.

„Nechybí nám síly na řezání, ale na psaní dopisů“

Ťok zatím dopis motorkářů neobdržel. „Já osobně jsem ho neviděl, možná skončil v nižších patrech na ministerstvu. Ale rád to s nimi proberu. Přijde mi to vtipné, docela rád bych jim vyhověl,“ uvedl pro Novinky.cz

Doplnil však, že ve chvíli, kdy si stěžoval na nedostatek lidí, neměl údajně na mysli dělníky, kteří by billboardy fyzicky odstranili, ale spíše pracovní sílu, která by obstarala potřebnou administrativu. „Potřebuji právníky, kteří mi to sepíšou. Musíme si vyměnit s majiteli billboardů řadu dopisů,“ dodal Ťok.

Na to asociace odvětila, že je mu ochotna poskytnout i právní asistenci. „Našimi členy jsou totiž právníci z několika největších advokátních kanceláří v České republice,“ uvedl Šíd.

Od září zmizela jen čtvrtina závadných billboardů

Za sedm měsíců zvládlo ministerstvo odstranit jen tři sta nezákonných billboardů, dalších asi tisíc jich ještě stojí na svém místě. Ťoka a jeho úřad totiž zaskočila situace, kdy majitelé billboardů odmítli poutače po změně zákona sami odstranit. A vynucenou demontáž provází řada administrativních kroků, které podle Ťoka celý proces zpomalují.

Motorkáři ale tvrdí, že by to zvládli lépe. „Do měsíce to sice nebude, ale rozhodně to zvládneme rychleji než ministerstvo. Poptali jsme se mezi našimi členy, kteří dělají kovovýrobu a podobná řemesla. Jsme také schopni zajistit ochranné prvky a případně i odvoz a likvidaci billboardů,“ dodal Šíd.

Asociace se dlouhodobě snaží prosadit nejrůznější změny na českých silnicích. Bojuje například za častější používání dvojitých svodidel v nepřehledných úsecích a zatáčkách. Oproti těm běžným totiž tato speciální svodidla mnohem lépe chrání právě motorkáře. V Praze jim chce umožnit jízdu v pruzích, které jsou vyhrazené pouze pro autobusy a taxi.