Školy kvůli matematice nafukují rozvrh a škrtají odborné předměty

Ministr školství Stanislav Štech na konci června vydal nařízení, že všichni budoucí maturanti ze středních odborných škol musí mít během čtyř roků studia v rozvrhu alespoň deset hodin matematiky (dvě až tři hodiny týdně). Tedy stejně jako studenti na gymnáziích.

Za to, že studenti odborných škol a učni maturitních oborů skládají na závěr studia stejnou zkoušku jako studenti gymnázií, přestože se k ní připravují za jiných podmínek, sklízí ministerstvo značnou kritiku. A to obzvlášť po maturitách, kdy se zveřejňují statistické údaje o počtech propadlíků. Zatímco u gymnazistů je podíl propadlíků v normě, existují učební obory, kde dosahuje až téměř 90 procent.

Jenže počet hodin v rozvrzích je omezený a na středních odborných školách v něm kromě matematiky, českého jazyka nebo angličtiny musí být místo také pro odborné předměty. A tak hodiny matematiky navíc znamenají, že ředitelé středních odborných škol musí přijít s kompromisem.

Zahradnická škola v Kopidlně má nyní sto dvacet žáků. Během čtyř let studia mají momentálně osm hodin matematiky, přidat musí alespoň dvě. Rozšiřovat celkový rozvrh škola nemůže, protože nemá peníze na zaplacení dalších učitelů. Vyřeší to tedy pravděpodobně tak, že ubere odborné předměty.

Z jakých předmětů škola sleví, zástupkyně ředitelky Ludmila Šulcová zatím neví. Ve hře je prý i změna celkové koncepce oborů.

Tři předměty místo dvou

V současné době žáci maturují ze dvou předmětů, povinně z českého jazyka a k tomu si vybírají mezi cizím jazykem a matematikou. Nově budou maturovat všichni povinně ze všech tří předmětů. Kdyby nároky na odbornou část maturity zůstaly stejné, znamenalo by to pro žáky značné zvýšení požadavků.

Změna státní části maturit tak může znamenat, že se změní i takzvaná školní část. Konkrétně v Kopidlně by to mohlo například znamenat, že by žáci skládali zkoušku jen ze sadovnictví a květinářství, zatímco zelinářství a ovocnářství by z maturity vypadlo.

To by podle Šulcové samozřejmě znamenalo pokles úrovně odborné přípravy. „Chtěli jsme mít žáky vždy celistvě připravené do celého oboru. Ale teď je asi budeme muset vyprofilovat, aby byli především schopní se připravit na všechny části státní maturity,“ přemýšlí zástupkyně ředitelky.

Méně možností na výběr

Na Střední odborné škole Olomouc, kde připravují studenty pro veřejnou správu a mediální komunikaci, také zatím mají během čtyř let týdně osm hodin matematiky. Jak to bude od příštího roku, nemá ředitelka Hana Bláhová úplně vyjasněné.

Pravděpodobně přidá tři hodiny. Jedna hodina by mohla být úplně navíc, další dvě by chtěla ušetřit jinde. Na odborné předměty se jí sahat nechce, zřejmě tedy ubude hodin v ostatních všeobecně vzdělávacích předmětech. Tedy například v dějepise nebo zeměpise. „Nevím, jestli to bude stačit, naši studenti maturují z matematiky jen výjimečně. Zato bývají dobře připravení z angličtiny,“ uvedla Bláhová.

Na Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze budou mít povinně matematiku místo jednoho ze dvou volitelných předmětů, zatím byla jen jednou ze šesti možných voleb. „Hlásila se na ni asi polovina studentů,“ říká ředitel školy Richard Žert.

V tuto chvíli si žáci vybírají volitelné předměty i podle toho, kde chtějí pokračovat ve studiu. „Hodně našich studentů směřuje na Vysokou školu ekonomickou. Pokud chtějí studovat mezinárodní vztahy, kde se dělají přijímačky ze dvou cizích jazyků, vybírají si často právě cizí jazyk,“ říká Žert.