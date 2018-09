Vojtěch odmítl plošné navýšení platů o deset procent, lékaři hrozí výpovědmi

„Jsou to standardní výhrůžky. Lékaři jsou dnes u nás jednou z nejlépe placených profesí. Průměrný plat mají sedmdesát tisíc. Bavit se za takové situace o stávce je v porovnání s jinými profesemi poměrně nepatřičné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v nedělním vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Připustil však, že v případě mezd zdravotních sester problém existuje.

Spolu s Vojtěchem ve studiu zasedla i předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková a kardiochirurg Jan Pirk. Odboráři budou s ministrem jednat o platech ještě příští týden, už teď ale předesílají, že pokud se nedohodnou, čekají české zdravotnictví velké problémy.

Jsme připraveni zopakovat rok 2010 a dát výpovědi, říkají lékaři

Předseda lékařského odborového klubu Martin Engel uvedl, že stávka sice nepadá v úvahu, protože by riziko za neošetření pacientů nesli sami lékaři, ale připravují se další opatření. „Klíčová možnost je říct, tak jako v roce 2010, že končíme s pracovním úvazkem a nebo s protizákonnými přesčasovými hodinami,“ řekl Engel.

Ministr Vojtěch na jeho slova ve vysílání reagoval překvapeně s tím, že ze společné schůzky s odboráři vyvodil jiné závěry. „Není správné navyšovat plošně všem, chceme podpořit zejména mladé lékaře,“ řekl Vojtěch. Jejich nástupní platy jsou podle něj velmi nízké. Naopak jsou podle něj v Česku lékaři, kteří berou přes sto tisíc korun měsíčně, a těm přidávat nechce.

„Pokud to má mít nějaký smysl, tak navyšme platy těm nízkopříjmovým pracovníkům,“ dodal Vojtěch. Možnost zvýšit platy plošně o deset procent tak podle něj však nepřichází v úvahu. A to i přesto, že přesně tak velké navýšení dříve přislíbil premiér Andrej Babiš, ač později svá slova mírnil tím, že prý chtěl pouze ukázat, že odborářům fandí. Do tabulkových platů zdravotnického personálu půjde podle Vojtěcha kolem pěti procent.

Připomněl také, že sestry ve směnném provozu, kterých je nedostatek, dostanou přidáno od příštího roku pět tisíc korun.



V nemocnicích se porušují zákony, pošleme do nich inspekci

Obdobně jako Engel ale na jeho slova ve studiu reagovala i Žitníková. Také její odborová organizace na návrh ministerstva zřejmě nepřistoupí a postaví se na odpor. Ani ona ale nemá v plánu ohrožovat výkon zdravotní péče.

Již několik měsíců prý však mapuje porušování zákona v českých nemocnicích, jako je například překračování limitů přesčasové práce a mimořádné události. A pokud nedojde k dohodě, začne organizace do zdravotnických zařízení hromadně posílat kontroly inspektorátu práce.

Jako příklad dalších porušení zákonů uvedla Žitníková nejmenovanou fakultní nemocnici v Praze, kde je údajně na novorozeneckém oddělení jediná sestra. Ta v případě, kdy se na sále narodí dítě, musí pro dítě sama dojít a zbylé novorozence nechat na oddělení o samotě. „Jsou to nebezpečné situace, jak pro zdravotníky, tak pro pacienty. Na posledním setkání s lékaři jsem navíc dostala informace, že v některých fakultních nemocnicích mají lékaři dalších čtyři sta hodin nad limit práce přes čas,“ dodala Žitníková.

Reagovala také na Vojtěchova slova o tom, že mají zdravotníci ve srovnání s ostatními obory vysoké platy. „To nelze srovnávat. Ve zdravotnictví je obrovské množství přesčasové práce, práce v noci, ve směnách a o víkendech. Jedním z mála důvodů, prčo sestry v takové práci vůbec zůstávají jsou právě platy. Ty jsou sice vyšší než průměrná mzda, ale jsou to platy těžce vydřené,“ vysvětlila, proč odboráři tolik tlačí na zvýšení mezd.

Pirk: Přidávat plošně všem je socialismus

Pravdou je, že české zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. Ten se navíc bude v nejbližší budoucnosti ještě zhoršovat. Třetina českých lékařů je totiž starší šedesáti let. Sám Vojtěch ostatně přiznává, že se současným počtem absolventů lékařských fakult není možné výpadek lékařů, kteří odejdou do důchodu, ani vzdáleně dorovnat.

Vojtěcha nicméně ve studiu částečně podpořil i kardiochirurg Pirk, který řekl, že s plošným zvýšením platů stejně jako on nesouhlasí. „To je socialismus,“ uvedl. Dodal, že přetíženým lékařům v nemocnicích by měli naopak odlehčit ambulantní lékaři tím, že by se více zapojili do péče po pracovní době.

„V ambulantní sféře je více lékařů než v nemocnicích, přesto nemocnice řeší veškeré akutní i ambulantně řešitelné věci v mimopracovní době. Lékař na pohotovostní službě v nemocnic má být k dispozici pro hospitalizované pacienty a akutní případy, ale neměl by ošetřovat drobné rány na ruce,“ řekl Pirk. Tím by se podle něj přesčasy lékařů snížily.



Žitníková navrhla, aby se zvýšení platů částečně dorovnalo využitím asi poloviny z 38 miliard, které mají zdravotní pojišťovny na svých účtech jako rezervu. To ale Vojtěch odmítl s tím, že jde o peníze na horší časy a sahat na ně nehodlá. Další jednání odborářů s ministrem jsou naplánovaná na čtvrtek.