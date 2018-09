Absurdní, říkají lékaři o komplikaci, která přibude k nepovinnému očkování

Pacienti budou muset nejdříve k praktikovi pro recept, poté si vakcínu osobně vyzvednou v lékárně a pak se vrátí zpět do ordinace, kde jim lékař injekci píchne. Týká se to třeba látek proti chřipce, klíšťové encefalitidě nebo žloutence typu A. Tedy všech nepovinných a pojišťovnou nehrazených vakcín.



Proti se stavějí lékaři. Obávají se, že se kvůli tomu proočkovanost lidí sníží. „Máme obavu, že se změnami zhorší dostupnost nepovinného očkování, které je v zájmu státu stejně jako povinné,“ říká předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Alena Šebková. „Navrženou změnu považujeme za absurdní,“ doplňuje předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák.

Obavy mají lékaři také o takzvaný chladový řetězec. Když si totiž bude pacient vyzvedávat vakcínu sám, lékař neví, jak dlouho ji pacient nosil v teple – třeba v tašce. Ovlivnit to může účinnost, jde také o nežádoucí účinky.

Nová pravidla začnou platit v únoru, novelu zákona o léčivech schválila vláda 22. srpna. Novinka reaguje na evropskou směrnici a má zabránit padělkům léků v distribuční síti. Třeba loni Státní ústav pro kontrolu léčiv zachytil 45 případů. Padělky můžou šířit i neoficiální dodavatelé, s kterými originální výrobce smlouvu nemá. Nejvíce se padělky objevují na internetu, na legálním trhu lékáren se u nás zatím žádný neobjevil.

Kontrolou do chaosu

Podle nových pravidel budou pravost léků ověřovat lékárny podle speciálního 2D kódu na krabičce.

A právě to je příčinou chaosu u vakcín. Evropské právo totiž počítá s tím, že léky vydává lékárna a ta je také ověří. Výjimky, tedy že se lék k pacientovi dostane jinak, třeba v ordinaci lékaře, připouští jen pro omezené množství medikamentů. „Ministerstvo navrhlo maximum sortimentu, který je dnes dodáván distributorem do ordinací, ponechat ve stávajícím režimu. V souladu s evropskými předpisy to lze u vakcín nakupovaných státem nebo zdravotními pojišťovnami. U zbylých vakcín, tedy nepovinná a ze zdravotního pojištění nehrazená očkování, to možné není,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Jinak řečeno, hrazené vakcíny, u dětí třeba proti záškrtu či obrně, bude lékařům přímo do ordinace dál dodávat distributor a také ověří pravost. Pro nehrazené vakcíny se bude chodit s receptem do lékárny, která jediná je může ověřit. Nebo lékař obstará nehrazenou vakcínu na žádanku a lékárna mu ji buď přiveze, nebo si pro ni lékař dojde sám. „Z celkového objemu sortimentu, který se dnes dodává do ordinací napřímo, je to jen zlomek,“ říká mluvčí Štěpanyová.

Sdružení praktiků, pediatrů i gynekologů chce chystaný systém zvrátit. Už se setkali s náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radkem Policarem. „Zástupci ministerstva a praktických lékařů se domluvili, že zanalyzují navržené možnosti a setkají se opět za dva týdny,“ uvedla ke schůzce mluvčí.

Vakcína z kapsy

Novinka vnáší do českého systému ověřování paradoxní situaci. Pravost vakcíny na chřipku může totiž ověřit jak distributor, tak lékárník. Záleží jen na tom, kdo ji chce. Když totiž bude pacient třeba astmatik, má vakcínu zdarma. To znamená, že ji distributor přiveze praktikovi do ordinace a zároveň ověří. Ostatní pacienti si pro ni půjdou do lékárny, protože pro ně už je nehrazená, a ověřit ji tak můžou jenom tam.

„Novela zákona by výrazně zkomplikovala praktickým lékařům proces nakládání s vakcínami. Jde také o velký nárůst administrativní činnosti,“ obává se předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilona Hülleová. Navíc když si pacient vyzvedne vakcínu sám, lékař ztrácí přehled o správném skladování. Pokud nebude mít jistotu, že ji pacient nenosil hodiny v kapse, může podle Hülleové lékař očkování odmítnout.

„Zachování chladového řetězce je důležité kvůli účinnosti vakcíny a kvůli předcházení nežádoucím reakcím. Nikdo z dětských praktických lékařů by neaplikoval takovou vakcínu bez obav z rizik, která z toho vyplývají,“ říká Hülleová. „Já osobně bych odmítla aplikovat vakcínu, o které nevím, kdy byla vydána, kde byla skladována a jakým způsobem. Nejde jen o teplo, vakcína nesmí ani zmrznout,“ dodala lékařka. S problémy se budou podle ní potýkat lékaři na vesnicích, odkud pro vakcínu musí pacient dojet dál.

Podle předsedů všech tří odborných společností hrozí, že pacienti postupně kvůli nepohodlnosti systému od nepovinného očkování zčásti ustoupí. A zčásti i sami lékaři. „Ambulantním zdravotnickým zařízením to přinese technické obtíže, které budou u mnohých impulzem k tomu, aby vakcinaci nehrazenou z veřejných prostředků vůbec neprováděla,“ konstatuje Vladimír Dvořák.