Nemocnice ruší kvůli chřipce návštěvy, ale rizikem mohou být sami lékaři

Lékaři a sestry, kteří pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních, totiž nemají povinnost nechat se očkovat proti chřipce. „S ohledem na odmítavý postoj zdravotníků, na které se tato povinnost vztahovala, byla tato povinnost pro obtížnou vymahatelnost zrušena a v současné době se nepřipravuje legislativní úprava, která by měla za cíl znovu stanovit povinnost očkování proti chřipce u zdravotníků,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová.

Veškerá prevence zdravotníků se tak v Česku děje pouze formou doporučení Národní imunizační komise a různých odborných seminářů. „Vedle dodržování základních hygienických pravidel, jakými je třeba důsledné mytí rukou, náleží mezi preventivní opatření i nošení roušek při ošetřování pacientů. Pokud zdravotničtí pracovníci již mají klinické příznaky chřipky, měli by se samozřejmě vyhnout přímému kontaktu s pacienty,“ vyjmenovává Štepanyová preventivní doporučení pro zdravotníky.

Příznaky chřipky Chřipka se jen stěží odliší od jiných viróz. Většinou má náhlý začátek, kdy člověku stoupne teplota nad 38 stupňů Celsia.

V řadě případů se objevuje třesavka, bolesti hlavy, svalů a kloubů a suchý dráždivý kašel. Tyto projevy může doprovázet rýma s různou frekvencí. U dětí se při chřipce často objevují poruchy zažívacího traktu, tedy průjem a zvracení.

Inkubační doba chřipky je zhruba dva až tři dny. Přenáší se kapénkovou infekcí či přes kontaminované ruce. Na nich vir vydrží jen pět minut. Mnohem déle se udrží na plastu, nerezové oceli a dalším tvrdém povrchu, někdy i dva dny. Na oblečení či papírových kapesníčcích přežije asi dvanáct hodin. Proto je třeba je ihned po použití vyhodit do uzavřeného odpadkového koše.

Nekomplikovaná chřipka trvá zhruba týden.

Čísla o počtu neočkovaných zaměstnanců nemocnic nemá ministerstvo zdravotnictví k dispozici. A ani samy nemocnice netrvají na tom, aby jejich zaměstnanci byli proti chřipce očkovaní.

„Žádné interní nařízení tu nemáme, ale už jen proto, že tu máme největší infekční kliniku v republice, se snažíme být lídrem oblasti proočkovanosti lékařů. Personálu nemocnice nabízíme očkování proti chřipce zdarma jako pracovní benefit a naši lékaři jsou natolik erudovaní, že této možnosti hojně využívají. Nechceme být kovářova kobyla, která chodí bosa,“ popsal situaci v pražské nemocnici Na Bulovce její tiskový mluvčí Martin Šalek. Přesné údaje o tom, kolik lékařů je Na Bulovce očkovaných, ale nemá.

Interní předpis, který by lékařům nařizoval nechat se proti chřipce očkovat, neexistuje podle tiskové mluvčí Radky Milošovské ani v síti nemocnic AGEL, která má pobočky po celé republice. „Vyžadovat to nemůžeme, protože to není povinnost, nemůžete nikoho nutit, aby se dal očkovat. Ale motivujeme naše zaměstnance tím, že jim tuto možnost aktivně nabízíme. V některých pobočkách dokonce lékařům hradí očkování zaměstnavatel,“ uvedla pro iDNES.cz. Ani ona nemá k dispozici údaje o počtu očkovaných lékařů a sester v nemocnicích AGEL.

Zdravotníci jsou na tom podobně jako neodborná veřejnost, řada z nich očkování proti chřipce nevěří. „Nejen, že zdravotníci nejdou příkladem, ale ještě očkování proti chřipce bezdůvodně pomlouvají. Proočkovanost zdravotníků je u nás velmi nízká. Celý rok se obětují ve dne v noci pro své pacienty a potom je zbytečně v chřipkové sezóně ohrožují tím, že se neočkují,“ řekl epidemiolog Rastislav Maďar, expert na infekční choroby a lékařský ředitel sítě očkovacích center Avenier webu Zdravotnický deník.

Podle Státního zdravotního ústavu má v Česku chřipka souvislost se zhruba dvěma procenty úmrtí, tedy dvěma tisíci zemřelých ročně, což je více, než zemře v důsledku dopravních nehod. Nejvýznamnější rizikovou skupinou jsou těhotné ženy (kolik stojí léčení chřipky, jsme psali zde).

Chřipková epidemie neustává, po jarních prázdninách přibylo nemocných: