Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) televizi licenci udělila na svém zasedání 4. prosince.

Nová stanice se zaměří na hip-hop, R&B, rock and roll, soul či reggae.

Stanice O chce nový kanál nabídnout k distribuci placeným operátorům na kabelu, satelitu či IPTV. Cílovou skupinou by měli být hudební fanoušci od 15 do 35 let.

Od nového roku mají pak vysílat další placené hudební stanice, kanál LaLa TV a Senzi TV.