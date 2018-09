Soud projednává případ exdetektiva Vokála, obžalovaného z vyzrazení razie

Státní zástupce Michal Muravský na začátku jednání přečetl obžalobu, podle níž Vokál přes aplikaci Viber informoval brněnského podnikatele Albina Arifoviče o chystané akci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). V té době byl Vokál důstojníkem protimafiánského útvaru. Za zneužití pravomoci mu hrozí až pět let vězení.

O co jde v kauze Vidkun? V kauze Vidkun nebyl ani po letech vyšetřování podán návrh na obžalobu. Obviněný v ní je někdejší olomoucký hejtman Jiří Rozbořil, bývalý šéf olomoucké hospodářské kriminálky Radek Petrůj, někdejší náměstek olomouckého policejního ředitele Karel Kadlec a vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. Podle vyšetřovatelů se Rozbořil snažil ovlivnit vyšetřování jezdeckého areálu, s čímž mu špičky olomoucké policie měli pomáhat.

Poté, co měl Arifoviče varovat, že protimafiánský útvar chystá zátah, ptal se podnikatel, jestli ho to nějak ohrozí. „Asi ne, s tím dotyčným ses stýkal okrajově a posledních pár let asi vůbec. Asi,“ přečetl státní zástupce část konverzace.

Později si prý prostřednictvím svých manželek vzkázali, že v rámci zátahu se policie chystá na hejtmana olomouckého kraje Jiřího Rozbořila (ČSSD), Ivana Langera a další. V médiích se kauza objevila pod krycím názvem Vidkun.

Zatýkání vedení olomouckého kraje i špiček olomoucké policie rozjel protimafiánský útvar 13. října 2015 brzy ráno. Zhruba v tu dobu měl podle obžaloby také Vokál varovat Arifoviče.

Podle obžaloby Vokál věděl, že informace nesmí nikomu sdělovat. Dal tím prý Arifovičovi výhodu v obchodním i politickém prostředí a mohl ohrozit celé vyšetřování.

V neprospěch bývalého detektiva hovoří tablet, ze kterého měl zprávy posílat. Arifovič obviněný není, protože policie neprokázala, že by informace dál nějak šířil. Na čtvrteční jednání byl předvolaný coby svědek, nicméně k soudu nedorazil ani se neomluvil. Za to byla jemu i jeho ženě udělená pětitisícová pokuta.

Výslech Vokála byl neveřejný i vzhledem k tomu, že mohl mluvit o utajovaných skutečnostech. V minulosti ovšem v médiích sdělil, že se jedná o vykonstruovanou kauzu. Zpráva podle něj byla z tabletu odeslána v době, kdy byl na cestě do práce. S Arifovičem se o zásahu prý bavil až den po jeho uskutečnění. Podle Vokála se chtěla Generální inspekce bezpečnostních sborů mstít za to, že jim protimafiánský útvar zatýkáním policistů „lezl do zelí“.

Vokálová: Vazba se výrazně podepsala na jeho zdraví

U soudu hovořila také Vokálova manželka Štěpánka. Tvrdila, že její muž byl naštvaný, protože neměl dostatek podřízených, pak z médií zjistila, že ÚOOZ provádí zátah, proto to napsala jemu i rodinné známé Lucii Arifovičové. S ní měla prý velice přátelský vztah.

Vokálová u soudu odmítla odpovídat na otázky státního zástupce, zdůvodnila to tím, že jí vadí, že trestní řízení se „táhne“ tři roky. Během té doby chtěla několikrát vypovídat a neměla k tomu prostor. Také měla pocit, že ve chvíli, kdy se v médiích objevilo celé jméno i fotografie jejího manžela, tak došlo k ohrožení jejich bezpečnosti, protože se věnoval vyšetřování násilné činnosti.

Vysvětlila, že vazba se negativně promítla do zdraví jejího manžela. Trpěl potom depresemi, nechtěl vycházet ven. Zmínila, že ačkoli byla na jejího muže uvalena vazba, další soud ji zrušil s tím, že je nezákonná.

Obviněný na Ukrajině

Vokál je v současné době stíhán také na Ukrajině. V dubnu letošního roku ho tam policie zadržela kvůli nelegálnímu prodeji zařízení, které je možné využít jako rušičky telefonů. Za to mu hrozí v případě odsouzení čtyři až sedm let vězení.

Podle Vokála pouze tajná služba SBU chtěly vyšetřováním zajistit provizi z prodeje speciální techniky. Společně s bývalý detektivem Ukrajinci zadrželi také českého diplomata, který byl ale následně vzhledem ke svému diplomatickému statusu propuštěn. Vokála záhy po zadržení propustili na kauci.

Bývalý důstojník ÚOOZ se poté dlouhou dobu musel zdržovat na území Ukrajiny. Do Česka se vrátil na začátku léta. Jak zjistil deník Právo uplynula tamním soudem stanovená lhůta, po níž se musel zdržovat na území státu a soud jí neprodloužil. Stále je však vyšetřovaný.