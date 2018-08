Soud řešil výjezd policistů k vražedkyni Sudků, napadená vypovídat nebude

Na výslechu napadené, kterou se Sudků podle soudu pokusila uškrtit, netrvá ani obhájce policistů Eduard Bruna, ani státní zástupce Michal Muravský. Oba to sdělili po výpovědi znalce, který zkoumal, zda je dívka schopna svědčit. Její výslech před soudem původně žádali oba. Dívka byla předvolána před soud už loni v srpnu. Během své výpovědi se ovšem zhroutila a odvést ji musela záchranná služba. „Nebudu navrhovat její výslech, vím, že je to pro ni velmi traumatizující,“ uvedl Bruna.

Soudní znalec Petr Navrátil u soudu uvedl, že napadená dívka trpí posttraumatickou stresovou poruchou a byla by schopna vypovídat jen za určitých podmínek.

„Za určitých okolností by mohla být schopna výpovědi, ale ne v klasickém standardním formátu. Kdyby to bylo například ve známém prostředí, za přítomnosti jejího psychoterapeuta, a jen se soudcem, státním zástupcem a obhájcem, tak by zřejmě výpovědi schopna byla,“ sdělil soudu.

Žena podle Navrátila navíc trpí i pocity viny. „Říká si, že kdyby se chovala jinak, mohl by další průběh být jiný, mohl by někdo jiný žít, nikdo by nemusel být trestně stíhaný,“ řekl znalec. Zdůraznil, že nejde o to, že by napadená vypovídat nechtěla.

V Bohnicích nebezpečná nebyla

Úterní jednání začalo výslechem zaměstnanců psychiatrické nemocnice Bohnice. Soud mimo jiné vyslechl i ošetřujícího lékaře Michelle Sudků během jejího dvoutýdenního pobytu v Bohnicích Jana Zachariáše.

Sudků podle lékařů trpí nekrofilním a útočným sadismem. Podle znaleckých posudků je Sudků při pobytu na svobodě člověkem extrémně nebezpečným. Její ošetřující lékař nicméně před soudkyní Helenou Královou uvedl, že v době, kdy pobývala v Bohnicích, mu nebezpečná nepřišla. „Tak jak s námi byla na oddělení, nejevila známky toho, že by byla nějak nebezpečná sobě či okolí,“ uvedl.

Zachariáš dodal, že Sudků během svého pobytu zmiňovala události, které předcházely jejímu přijetí. Během jednoho rozhovoru podle něj zmiňovala svoji fantazii, ve které škrtila nějakou dívku. V té době ovšem lékaři tvrdila, že se jedná pouze o představy a má věci pod kontrolou.

K tomu dodal, že lékaři se na policii ptali, zda proti Sudků nebylo zahájeno trestní řízení. „Odesílali jsme dotaz na policii, jestli bylo zahájeno trestní řízení, a bylo nám sděleno, že na ni (Sudků) nebylo podáno trestní oznámení,“ uvedl.

Tým lékařů tak po vzájemné dohodě Sudků propustil po dvou týdnech pobytu v léčebně. „V té době, kdy jsme ji propouštěli, jsme neměli žádné indicie o tom, že by měla být nějak nebezpečná,“ dodal Zachariáš. Připomněl, že v léčebně byla žena hospitalizována dobrovolně.

Soudkyně Králová kvůli absenci tří dalších předvolaných svědků jednání odročila na konec srpna.

Pět let vězení či zákaz činnosti

Policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek čelí obžalobě, že zásah úmyslně podcenili, čímž měli zneužít pravomoci úřední osoby. Za to jim hrozí až pět let vězení, nebo zákaz činnosti. Obžalovaní policisté odmítají text žaloby, kde se píše, že Sudků úmyslně umožnili se vyhnout trestnímu stíhání. Neměli na tom prý žádný zájem a nechtěli si ani ulehčit práci. Argumentovali, že by v tom případě zavolali výjezdovou službu kriminálky, čímž by se zbavili odpovědnosti a papírování.

Sudků předali záchrance, která ji odvezla do bohnické léčebny. Lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala ženu v obchodním centru. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle nich lékařům pomstít za to, že ji propustili a zajistit si další pobyt v léčebně. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud uložil 30 let vězení.

Případem pochybení policistů se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Státní zástupce následně obžaloval policisty z místního oddělení na Malé Straně na začátku března. Za zneužití pravomoci pro ně navrhl zákaz činnosti. Obvodní soud pro Prahu 1 pak oba policisty potrestal roční podmínkou pomocí trestního příkazu. Hlavní líčení bylo nařízeno, jelikož policisté proti tomu podali odpor.