Ujíždějícímu motorkáři zatarasil cestu, nyní policistovi hrozí vězení

Proti obvinění policisty protestuje řada jeho kolegů. Podporu Vaicovi vyjádřilo i policejní vedení. „Vedení PČR tímto vyjadřuje plnou podporu obžalovanému policistovi, který ve středu stane před OS pro Prahu 8. Odbor vnitřní kontroly neshledal v jeho zákroku pochybení a s jeho závěry se ztotožňujeme i nadále. Případnou právní pomoc jsme v případě požadavku připraveni poskytnout,“ uvedla Policie ČR na svém twitterovém účtu.

K oficiálnímu stanovisku Policie ČR se přidal i Nezávislý odborový svaz Policie ČR. „Předsednictvo NOS PČR deklaruje veřejnou podporu obžalovanému policistovi Š. V.,“ uvedl předseda Milan Štěpánek.

„Vítězství spravedlnosti v této kauze jasně prokáže odmítnutí zbytečné kriminalizace služebních zákroků. Policisté musí vykonávat službu s vědomím, že pokud dodržují zákony tohoto státu, bude právo stát na jejich straně. Lze se obávat, že opačný přístup by vedl k rezignaci policistů na provádění zákroků proti pachatelům trestné činnosti.“

Za obžalovaným policistou stojí desítky dalších, kteří se plánují sejít se ve středu před začátkem jednání před soudem. Chtějí tak Vaicovi vyjádřit podporu. „Záleží nám na kolegovi, který se stal obětním beránkem pouze za to, že svědomitě vykonával svou práci," uvedla Unie bezpečnostních sborů, která událost na středu svolala.



Ti, kteří chtějí podpořit policistu i na sociální síti, si mohou změnit svoji profilovou fotku na modročernou stuhu s nápisem „Podporuji policistu PMJ Šimona Vaice". Z pohledu policejních kolegů Vaic jednal správně. Zároveň se také bojí, že pokud v budoucnu někde udělají zátarasu, bude jim taktéž hrozit soud a vězení.



GIBS míní, že mohl jednat jinak

Většina z nich také kritizuje Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), jehož šetření dostalo případ až k soudu. Podle GIBS totiž Šimon Vaice svým jednáním pochybil a nepostupoval v souladu se zákonem. Podle nich mohl pro zastavení motorky použít jiné prostředky.

„Příslušníkovi Policie ČR je kladeno za vinu, že v rámci služebního zákroku proti ujíždějícímu motocyklistovi použil donucovací prostředek zahrazení cesty vozidlem tím způsobem, že se služebním vozidlem náhle přejel do protisměru, kde vozidlo zastavil kolmo na směr jízdy napříč oběma jízdními pruhy. Učinil tak přesto, že v daném okamžiku nebyl schopen správně odhadnout rychlost protijedoucího motocyklu, jehož řidič s ohledem na velmi vysokou rychlost a krátkou vzdálenost od vytvořené překážky nemohl i přes intenzivní brzdění zabránit střetu," uvedl pro Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.



Státní zástupce Michal Muravský uvedl, že se tak měl policista dopustit přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Vaicovi hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti.

Motorkář se zákazem řízení a bez řidičáku

Bylo 16. července 2017 asi pět minut po 14. hodině, když si hlídka policistů pohotovostní motorizované jednotky všimla v oblasti Prahy 7 Holešovic motorkáře, o kterém policisté na základě místní znalosti věděli, že má zakázáno řídit.

„Proto se péjáci rozhodli provést silniční kontrolu. Avšak stejně jako v předchozích případech, tak i tentokrát se motorkář snažil policistům zmizet a proto jejich pokyny k zastavení nerespektoval," popsal už dříve začátek zběsilé honičky policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Motorkář před policisty ujížděl Argentinskou směrem do města, přes Hlávkův most až do Těšnovského tunelu. Tam celé pronásledování ukončil až policista Šimon Vaic se svým služebním vozidlem, které použil jako zátarasu. Motorkář do jeho vozu narazil v téměř 130kilometrové rychlosti.

„Já jsem se ohlídl za sebe, jestli za mnou jede to druhý auto, no a pak jsem začal nakládat tý motorce a najednou jak jsem se ohlédl před sebe, už tam stála ta oktávka a nedalo se nic dělat,“ uvedl Tomáš Berka pro Českou televizi na konci září.

Tomáš Berka se při střetu s policejním vozem vážně zranil a skončil v nemocnici. Tam také museli dva policisté z nabouraného auta, oba se zranili lehce.

Podle obhájce policista Vaice by se však nic nestalo, kdyby jel motorkář přiměřenou rychlostí. Stihl by zastavit, nebo policejní vůz objet. Na místě nehody navíc podle dřívějšího vyjádření policejního mluvčí nenašli policisté žádnou brzdnou stopu motocyklu. „Ze zjištění vyplývá, že motorkář chtěl zřejmě ujet za každou cenu,“ uvedl Hulan.

Znalecký posudek ovšem podle státního zástupce mluví o celé situaci jinak. Motorkář podle něj brzdil. Znalec se odkazuje na kamerový záznam z místa nehody, na kterém je vidět, že motorkář brzdil, na druhou stranu ovšem není vidět, že by se ohlížel. Posudek mluví také o tom, že Berka na motorce před nárazem brzdil a snížil svou rychlost až na 85 kilometrů v hodině.

Následné zjištění policistů ukázalo, že Berka je seděl na motorce v době, kdy měl zakázáno řídit. Dokonce je recidivista. V minulosti dostal celkem čtyřikrát zákaz řídit motorové vozidlo. Třetí zákaz mu měl skončit v říjnu 2017, čtvrtý až v roce 2019. Policejní mluvčí uvedl, že Berka měl vzhledem k zákazům řízení zadržený i řidičský průkaz.