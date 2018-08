Dívky z Německa jezdí na prázdniny za obřízkou

V současnosti jich v Německu podle oficiálních údajů žije 65 tisíc, ale reálná čísla podle odborníků mohou být ještě výrazně vyšší. Dalších případů navíc každoročně stále přibývá.



Své způsobila migrační krize a příchod žen ze zemí, jako je Somálsko, Eritrea nebo Irák, kde je ženská obřízka častou praxí.

Další příchozí ze silně patriarchálních společností v zemích Afriky a Blízkého východu si pak tento zvyk v rámci rodinné tradice přivezli s sebou až do Evropy, kde jej pak aplikují na své dcery, z nichž mnohé se tady už narodily.

Jeho praktikování pak řeší, jak se dá: dcery například berou na „prázdniny“ do zemí, jako je Senegal nebo Gambie, kde jim místní ženy obřízku provedou.

Stačí zajet do Paříže či Amsterdamu

Často ani nemusí cestovat nijak daleko. „Stačí přejet do jiného evropského města, třeba do Paříže nebo do Amsterdamu. Tam žije početná africká diaspora, která přibližně každé dva měsíce pozve z Afriky ženu, která obřízky vykonává,“ říká v rozhovoru pro list Die Welt Charlotte Weilová z německé organizace Terre des Femmes (Země žen). Ta se zaměřuje na práva žen včetně souvisících témat, jako jsou vraždy ze cti, nucená prostituce, domácí násilí a obchod se ženami.

„Tyto komunity jsou v Evropě navzájem velmi dobře propojené,“ popisuje Weilová. Vše nicméně probíhá tajně v ilegalitě a evropské úřady podle ní nemají příliš velké možnosti, jak zakročit, nebo se o těchto případech vůbec nelze dozvědět. I uvnitř komunity je totiž téma tabu a na veřejnost se tak příliš nedostane.

I proto podle Weilové nelze očekávat, že se tato situace v Evropě brzy změní.

„Sociální tlak na ženy a dívky je v těchto patriarchálních společnostech enormní. Dívky, které tento zákrok nepodstoupí, jsou považovány za nečisté, za prostitutky a jejich šance na sňatek jsou pak téměř nulové,“ říká.

Nástroj věrnosti

Padesátiletá Eiman Tahirová pochází ze Súdánu, v Německu studovala medicínu a nyní působí jako lékařka v Mnichově. Protože mluví arabsky, chodí za ní především ženy z afrických a blízkovýchodních zemí. „Přijdou na běžnou preventivní prohlídku. A každý den se v ordinaci objeví nejméně jedna žena, která prodělala obřízku,“ říká Tahirová. Související komplikace jsou zřejmé: vysoké riziko infekcí, dlouhodobé bolesti nebo potíže při porodu.

Obřízka je dosud tradičně praktikována v devětadvaceti zemích světa, navíc často bez sterilních nástrojů a jakékoli anestezie.

„Ta bolest je nesnesitelná. Přitom jde především o kontrolu ženské sexuality ze strany mužů,“ dodává primář porodní kliniky v Mnichově Ralph Kästner. „Chtějí si tak zajistit jejich věrnost.“