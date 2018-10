Kuciakovu vraždu objednala žena bez příjmů a v dluzích, ale s drahým autem

V poslední době jezdila v tmavém Range Roveru za dva miliony korun. Sousedé z Komárna se právě tomu podivovali – není totiž jasné, odkud pramenily její příjmy a co vlastně poslední roky dělala. S podnikáním skončila před deseti lety, zrušila i svůj živnostenský list. Tři firmy, ve kterých Zsuzsová figurovala, také nebyly žádní tygři na trhu a po jejich aktivitě dodnes zůstal mnohamilionový dluh na daních.



Jméno překladatelky z Komárna se podle výpisu ze slovenského obchodního registru objevuje ve třech „eseróčkách“. Ta ovládali různí italští podnikatelé a Zsuzsová v nich dělala jednatelku. Dodnes už funguje jen jedna firma, a to Ergo Kit, která je však několik let jen prázdnou schránkou. „Aktuální dluh na daních finanční správě je přes 200 tisíc eur (přes pět milionů českých korun),“ stojí ve výpisu, který MF DNES získala.

I z této firmy založené v roce 2000 se ale překladatelka stáhla už v roce 2007, kdy ji původní italský majitel a ona coby menšinová spolumajitelka prodali Tiborovi K. – Maďarovi žijícímu ve městě Székesfehérvár, sedmdesát kilometrů od Komárna. Muž obývá cihlový dům, který je roky rozestavěný.

Všechny firmy spojuje to, že se zabývaly nábytkářskou výrobou a zároveň obchodem s galanterií a obuví. O jejich hospodářských výsledcích se toho příliš zjistit nedá ani ze zveřejněných účetních výkazů. Firmy totiž buď zanikly předtím, než na Slovensku začala platit povinnost zveřejňovat finanční výsledky, nebo jednoduše účetní dokumenty nezveřejnily.

To byl také důvod, proč soudkyně Okresního soudu v Nitře Monika Kublová v roce 2012 zrušila firmu Eurodesign, která sídlila přímo v domě zadržené Zsuzsové. „Na daňovém úřadě v Komárně soud zjistil, že společnost podala daňové přiznání naposledy za rok 2000. V tom roce vykázala ztrátu 34 319 eur (879 tisíc korun),“ napsala do rozsudku, který má MF DNES k dispozici, soudkyně Kublová. Kromě toho už tehdy dlužila firma na daních v přepočtu přes čtvrt milionu korun a daňová správa z Nitry proto podala soudu návrh na zrušení. Za Eurodesign se soudem nikdo nekomunikoval, nikdo neprotestoval.

Vůbec nejstarší firmou, v níž Zsuzsová figurovala, byla Danobia, založená v roce 1994. Patřila dvěma Italům – Gaiaovi M. a Removi S. z italské Lombardie. Byla v ní jednatelkou.

Zvláštní je i deklarovaná profese překladatelky. Většina slovenských překladatelů a tlumočníků se sdružuje v asociaci. Tam ale Alenu Zsuzsovou nikdo nezná. „Nikdo z kolegů, kterých jsme se ptali, její jméno neslyšel,“ řekla MF DNES místopředsedkyně Slovenské asociace překladatelů a tlumočníků Henriette Geierová.

Existuje tak jediný způsob, jak by tlumočení mohla obviněná Zsuzsová poskytovat – musela by mít zřízenu agenturu na úřední překlady dokumentů, kupříkladu pro notáře nebo soudy. Musela by však být evidována v seznamu znalců, tlumočníků či překladatelů slovenského ministerstva spravedlnosti. Jenže jméno Aleny Zsuzsové v těchto seznamech nefiguruje.

Kamarádi ze sportu

Policie v úterý informovala, že při vyšetřování vraždy zajistila 570 stop. „Našel se i náboj, který vykazoval individuální shodu s místem činu,“ řekl ředitel protizločinecké jednotky NAKA Braňo Zurian.

Jeden z obviněných, podnikatel Zoltán Andruskó, s policií začal spolupracovat. Nepodal jako jediný stížnost proti uvalení vazby a naopak popsal podíl jednotlivých lidí na vraždě. Podle obvinění je další obviněný, někdejší policejní vyšetřovatel Tomáš Szabó z Kolárova, oním střelcem, který zabil Kuciaka a jeho snoubenku, archeoložku Martinu Kušnírovou. Do Velké Mače, kde oběti bydlely, jej přivezl bratranec a bývalý voják Miroslav Marček. Andruskó byl údajně spojkou mezi objednavatelkou a vrahy. Zsuzsová za vraždu zaplatila 50 tisíc eur, dalších 20 tisíc byl starý Andruskův dluh, který mu odpustila.

Maskovaní policisté odvádějí Alenu Zsuzsovou od trestního soudu v Banské Bystrici. (30. září 2018)

Jednoduché propojení je i mezi trojicí obviněných mužů. Všichni se znali díky bojovým uměním, kterým se věnovali. Szabó s Marčekem navíc spolu podnikali, v centru Kolárova měl Szabó obchod se zdravou výživou a fitness doplňky.

Policie nyní prověřuje i vztah Zsuzsové s podnikatelem Mariánem Kočnerem. Podle některých zdrojů v minulosti údajně pro něho pracovala. Kočner, který je kvůli falšování směnek za 70 milionů eur (1,8 miliardy korun) ve vazbě, to v úterý prostřednictvím advokáta popřel. Kuciakovi však před smrtí vyhrožoval.

Expremiér Robert Fico, který právě kvůli vraždě rezignoval, v úterý prohlásil, že za vraždou podle něj není italská mafie. „Toto vymyšlené obvinění bylo úmyslně zneužito ve snaze změnit mocenské poměry na Slovensku a sesadit vládu,“ řekl Fico.