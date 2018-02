Iveta se kvůli vraždě bratra zhroutila, pomoc našla až na internetu

Iveta tam tedy zavolala a sjednala si schůzku. Měla tak možnost si alespoň s někým o zavraždění blízkého promluvit. Policie jí psychologa nezprostředkovala a vlastně se s ní ani nebavila.

„Klientka za mnou přišla s tím, že jí byl zavražděn bratr a že neví, co má dělat a co bude dál. Nikdo jí nepodal žádné detailnější informace a potřebovala se zorientovat v tom jaké má možnosti, co může dělat a jaké má práva a jaké má povinnosti,“ uvedla poradkyně pro oběti Martina Pešková



Upřesnila, že nejdůležitější je vyslechnout oběť, tedy poslechnout si, co se stalo a jaké to pro ni mělo následky na život. „Byly tam delší začátky, kdy se paní Iveta hodně vypovídala. Poprvé o tom skutečně s někým mluvila,“ řekla Pešková.

V rámci poradny jí sehnali psychoterapeuta. Našli jí také bezplatného zmocněnce, který jí v případu zastupoval, pomohl jí sepsat žádost o náhradu škody a žádost o poskytnutí bezplatné pomoci od ministerstva spravedlnosti. Iveta nyní čeká na hlavní líčení. V případu figuruje jako poškozená.

Nejčastěji pomoc využívají ženy

Iveta je jednou z téměř osmi tisíc obětí trestných činů, kterým Probační a mediační služba v uplynulém roce pomohla. Dosud jí radí, kdykoli přijdou nějaké dokumenty týkající se případu. Po setkání s pachatelem netouží, i to ale dokáže Probační a mediační služba zařádit - například kvůli vyjednávání o odškodném, zpravidla v případě majetkové trestné činnosti.



V rámci projektu Proč zrovna já II v Česku vzniklo 56 poraden. V nich se mohou oběti obrátit na odborníky. Pomáhají jim například při sepsání trestního oznámení, případně jim vysvětlí, kde a jak sehnat informace o vyšetřování. Především jim ale nabízí pomocnou ruku při vyrovnání se s psychickou újmou, pocity bezmoci, depresemi nebo strachem.

Nejčastěji se na poradny obrací poškození v kauzách majetkový trestných činů, kterých je zhruba čtvrtina. Pětina klientů poraden jsou pak oběti násilných trestných činů. Pomoc hledají u Probační a mediační služby i oběti domácího násilí. Zhruba dvě třetiny všech klientů jsou ženy.

Probační a mediační službě ukládá bezplatnou pomoc obětem zákon. Ačkoli spáchaných trestných činů ubývá, na jich poradny se obrací stále více poškozených. Oproti roku 2016 u nich loni vyhledalo pomoc o 1 600 více lidí. Podle šéfky PMS Andrey Matouškové to svědčí hlavně o tom, že oběti více znají své možnosti a jsou informovanější. Kromě PMS pomáhají obětem trestných činů i neziskové organizace.