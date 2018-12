ČSSD chce školní obědy zdarma. Je to populismus, kritizuje opozice

ČSSD nepředpokládá, že by návrh neprošel. Premiér už dal najevo, že má strana jeho podporu a to tak, jak návrh předloží. Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové vzbudí bezplatné stravování vlnu emocí, ale strana hraje na citlivou strunu.

„Všichni si přejeme, aby žáci ve školách byli úspěšní. Každý žák má rovnost ke vzdělání. Jenže tak to ve školách momentálně není. Byli bychom rádi, abychom tímto zákonem přispěli. Aby děti stolovaly, měly správné návyky a věříme, že při hlasování získáme podporu,“ popisuje Kateřina Valachová.



Sociální demokracie se opírá o zahraniční zkušenosti. Bezplatné školní stravování má Finsko, Švédsko, Skotsko a schválilo je také Slovensko.



Kateřina Valachová (Twitter) @katavalachova Národní rada Slovenska dnes odhlasovala obědy zdarma pro děti v posledním roce mateřských škol od ledna a na základních školách od září příštího roku. odpovědětretweetoblíbit

Jde o nákladný návrh, na který vláda ve výhledu ale momentálně nemá peníze. Ministerstvo školství již dnes rozděluje zhruba 30 milionů korun na obědy pro sociálně znevýhodněné. Pokud ovšem ve vládě zavládne shoda, premiér na rok 2020 potřebné finance podle vyjádření své mluvčí najde. Samotné ministerstvo vidí pozitivní dopad podpory obědů.



„U dvou třetin dětí, které se často rekrutují například z rodin matek samoživitelek, se například prokazatelně zlepšila školní docházka a u některých také prospěch. Tato podpora má tedy jednoznačně smysl. Pokud bychom hovořili o plošném zavedení, jedná se zhruba o milion dětí, což znamená náklady okolo šesti miliard korun,“ vypočítává mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Obědy zdarma mají už i na Slovensku, proč ne my?

Ministerstvo musí nejdříve zpracovat několik variant, které by realizaci ambiciozního plánu umožnily. „Jde o legislativní, technické a finanční dopady, o kterých se bude ministerstvo bavit v rámci koalice. Vypočítané prostředky zahrnují také podporu školních jídelen a jejich personálu, protože lze očekávat, že se výdeje obědů zvýší o zhruba pětinu, což bude znamenat vyšší nároky na kuchařky,“ dodává Lednová.

Současné dotování obědů podle sociální demokracie nestačí. Problém je podle Aleny Gajdůškové v tom, že ti, kteří obědy už teď mají, tak přijímají dávku od zřizovatele.



„Zřizovatelé už sice obědy dotují, ale pokud na ně samoživitelky nemají potřebných pět set korun, tak o tuto dotaci přicházejí. Je to diskriminace proti sociálně slabším. To je důvod, proč by měly být obědy na mateřských a základních školách bezúplatné pro každé dítě,“ říká Gajdůšková.

Populismus a mecenášství, tvrdí k návrhu opozice

Postupy Andreje Babiše a ČSSD odsuzují některé opoziční strany. Pobouřil například místopředsedu ODS Jana Skopečka, který také upozorňuje na dlouhý řetězec pro připravování obědů, než se k dětem na stůl dostanou.



Jan Skopeček (Twitter) @Jan_Skopecek Obědy zdarma? To znamená, že producenti dodají do škol suroviny zdarma a kuchaři se vzdají mzdy a uvaří obědy pro děti bez nároku na odměnu? Nebo jde o další socialistický švindl v řadě ve stylu vytaháme daněmi více peněz od lidí a pak za jejich peníze budeme dělat “mecenáše”? https://t.co/zWBMADuvuK 36 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Současně také visí ve vzduchu otázka, k jaké kvalitě obědů celkový návrh povede. Momentálně rodiče doplácí průměrně v mateřských školách třicet pět korun denně, u základní školy je to dvacet pět korun. Někteří oslovení rodiče by si naopak i rádi připlatili, pokud by to znamenalo vyšší kvalitu.

„Můžeme si v rodinném rozpočtu dovolit zhruba padesát korun denně na školní obědy a rádi je dáme, pokud si na něm děti pochutnají,“ říká matka dvou dětí, které chodí na první stupeň.



Do podpory obědů ve školách pro chudší rodiny se zapojuje také program ministerstva práce a sociálních věcí, který je dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. Díky tomu se u nás chodí pravidelně na obědy v tomto školním roce ve skoro pěti stech školách zhruba šest tisíc dětí.

Například Praha je do programu bezplatných obědů pro školáky a předškoláky zapojená už dva roky od roku 2016. V metropoli se ho letošní rok účastní bezmála osmdesát škol, ve kterých dostává jídlo zdarma zhruba tři sta padesát dětí. V mateřských a základních školách se v Praze vzdělává dohromady kolem sto čtyřiceti tisíc školáků a předškoláků.