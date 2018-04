Rusové získali české občanství za přínos vědě, akademici je neznají

Na udělení „VIP občanství“ oběma Rusům upozornil právník a bývalý novinář Tomáš Němeček, který výjimky pro „rychloobčany“ pravidelně sleduje. „Pro cizince je cesta za českým pasem obvykle dlouhá a strastiplná jako putování k Božímu hrobu; ale existuje i zkratka,“ poukazuje Němeček na možnost ministerstva vnitra urychlit proces těm cizincům, kteří představují „významný přínos pro Českou republiku“. Zpravidla se jedná o sportovce, umělce, úředníky nebo vědce, podotýká server iRozhlas.cz.

„Zaujalo mě, že jsem nemohl zjistit, co je ten starší Kulakovský zač. Pak jsem dostal upozornění na článek ruskojazyčného serveru v Česku, že se mu říkalo Rudý ředitel,“ řekl Českému rozhlasu Němeček. Podle článku listu Pražskij Telegraf z roku 2008 dostal Alexander Kulakovský přezdívku Rudý ředitel kvůli komunistické minulosti. „Původně přijel do Karlových Varů chovat jesetery, dříve patřil mezi pět set nejbohatších Rusů,“ upozornil Němeček.



Důvodem pro udělení výjimky pro oba Kulakovské bylo podle ministerstva „vědecké hledisko“. Kyrill Kulakovský je odborníkem na telematiku, obor řešící mimo jiné dopravní problematiku. V Česku několikrát přednášel na konferencích, v oblasti rovněž podniká. Udělení občanství schválil tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, který si však podle svých slov případ nevybavuje. „Nepamatuji si to jméno. Ale s tímto institutem se šetřilo jako se šafránem,“ řekl Českému rozhlasu Chovanec. Podle ministerstva byly důvody pro udělení občanství ve zrychleném režimu dostatečné.

„Silně podezřelá instituce“

Za oba Rusy se přitom u ministra přimluvilo liberecké Centrum pro výzkum energetického využití litosféry z Liberce. Podle ředitele Zdeňka Rybáře mají Kulakovští pro instituci velký význam. Kyrill Kulakovský podle něj instituci sehnal až deset milionů korun.

Pasy pro cizince Ministerstvo vnitra udělí každoročně kolem deseti výjimek, říká právník Němeček. Loni pomohlo k českému občanství osmi lidem, například kanadsko-americké krasobruslařce Courtney Mansourové nebo manželce velvyslance v USA Hynka Kmoníčka Indiře Gumarové. Její občanství ministerstvo zdůvodnilo „jiným státním zájmem“.



Jenže zmíněné centrum je podle města nečinné a má zaniknout. „Centrum v současné době nemá dozorčí radu, radu instituce ani ředitele a fakticky nevykonává žádnou činnost,“ stojí na webu Liberce, který centrum zřídil za účelem vybudováním geotermální elektrárny.

„Jde spíš o hádky v Liberci, kde se snaží financování svést jedna skupina na druhou a chtějí poukázat, že druzí něco založili a nic to nedělá. Město samo mělo do dozorčí rady dodat své lidi, neprovedlo to, nepracuje, je těžké se s nimi domluvit v těch nejzásadnějších věcech, které by měli dělat,“ brání instituci Rybář.

Pochybnou reputaci má však centrum i mezi akademiky, které Český rozhlas oslovil. Podle nich je instituce podezřelá a Kulakovské neznají. „Mluvil jsem s doktorem (Janem) Šafandou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Ty lidi vůbec nezná, ale upozornil mě, že Centrum pro výzkum energetického využití litosféry je silně podezřelá instituce, na kterou je třeba dávat si pozor,“ uvedl mluvčí akademie věd Jan Martinek.