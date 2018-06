Lidé by mohli měnit pohlaví bez operace, navrhlo ministerstvo spravedlnosti

Změna se týká paragrafu 29 nového občanského zákoníku. V něm se uvádí, že změna pohlaví nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Pokud by změna vešla v účinnost, tak by stačilo osobní prohlášení a potvrzení od sexuologa. U osob mladších 15 let by byl potřeba i souhlas rodičů, informoval server Česká justice.

„K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity. Požadavek diagnózy pohlavní identity se navrhuje, aby bylo (v možné míře) zajištěno, že osoba má poruchu pohlavní identity (a její obtíže nejsou například důsledkem jiné poruchy). Samotné potvrzení lékaře o diagnóze poruchy pohlavní identity ke změně pohlaví nepostačí,“ je uvedeno podle serveru v předkládací zprávě.

Lékař dokument předá trans osobě a pouze pokud ta sepíše osobní prohlášení a zanese ho na matriku, tak bude pohlaví změněno.

Změna zákona by zajistila, aby české právo bylo v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Materiál ještě není v připomínkovém řízení. V případě, že by byl návrh přijatý, tak by se ještě musel upravit zákon o matrikách. Změna by se v Česku dotkla zhruba tisícovky lidí, platit by mohla od ledna 2019.

Šestadvacetiletá Stehpanie Daugheryová prochází od září 2017 roku proměnou v ženu.