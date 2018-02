Nový Zéland zasáhl cyklon Gita. Hlavní nápor však teprve přijde

O situaci informoval web listu The New Zealand Herald, podle kterého hlavní nápor teprve přijde.

„Hlavní nápor bouře pocítíme v noci a zítra (ve středu) ráno,“ řekla Lianne Dalzielová, starostka města Christchurch, které jako jedno z prvních vyhlásilo na Jižním ostrově výjimečný stav. Nový Zéland má dvanáctihodinový náskok oproti SEČ.

Místní aerolinky Air New Zealand kvůli nepříznivému počasí zrušily až do úterního večera všechny spoje, které měly vzlétat či přistávat v hlavním městě Wellingtonu. List The New Zealand Herald napsal, že se zastavila také železniční doprava.

Úřady na mnoha místech v severní části Jižního ostrova zrušily výuku. Premiérka Jacinda Ardernová vyzvala obyvatele své země, aby nebrali varování meteorologů na lehkou váhu. „Prosím, buďte opatrní,“ řekla. Dodala, že do nejvíce ohrožených oblastí byla vyslána armáda.

Cyklon Gita se už v minulých týdnech přehnal přes Samou, Americkou Samou, Tongu a Fidži. Na některých místech dosahoval rychlosti až 275 kilometrů za hodinu a na tichomořských ostrovech napáchal značné škody. Podle meteorologů se v této oblasti jedná o jednu z nejhorších bouří za posledních několik desítek let.