Nový Zéland zavedl desetidenní dovolenou pro oběti domácího násilí

Novozélandští poslanci propukli v hlasitý jásot, když se jim ve středu večer podařilo v poměru 63:57 prosadit návrh nového zákona, který pomůže obětem domácího násilí. Úprava legislativy je výsledkem sedmileté snahy poslankyně Jan Logieové ze Strany zelených, která před politickou kariérou pracovala v azylovém domě pro ženy.



S návrhem zákona zpočátku nesouhlasili poslanci z opoziční Novozélandské národní strany, kteří poukazovali na to, že náklady pro malé a střední podnikatele mohou být v souvislosti s novou legislativou neúnosné. Podle nich by to mohlo naopak zaměstnavatele odradit od přijímání lidí, u kterých mají podezření na domácí násilí. V závěrečném čtení však nakonec zákon podpořili, napsal britský list The Guardian.

Nový Zéland se v současnosti potýká s obrovskou mírou domácího násilí, která je jednou z nejvyšších mezi vyspělými státy. Policie tu každé čtyři minuty reaguje na incidenty týkající se násilí mezi členy rodiny. Řešení těchto problémů stojí zemi každoročně mezi 4,6 až 7 miliardami novozélandských dolarů (až 105 miliard korun).



Podle Logieové je nová legislativa prvním krokem v boji proti neustálému a „děsivému“ domácímu násilí, ve kterém by měly ostatní země Nový Zéland následovat. „Součástí této iniciativy je i reakce společnosti. Nenecháváme to jen na policii. Uvědomujeme si, že všichni musíme při pomoci obětem sehrát svou roli. Je to o změně kulturních norem. Všichni musíme pochopit, že domácí násilí není v pořádku,“ uvedla Logieová.

Oběti nebudou muset svou situaci prokázat

Nová legislativa vstoupí v platnost v dubnu příštího roku. Oběti domácího násilí budou mít nárok na desetidenní placenou dovolenou, která bude doplňkem standardní dovolené a nemocenské. Podle zákona oběti nemusejí předložit důkazy své tíživé situace a mají nárok na flexibilní pracovní podmínky, jako je změna pracovního místa, emailové adresy nebo odstranění kontaktních údajů z webových stránek firmy.



„Domácí násilí nerozlišuje mezi soukromým a pracovním životem. Podle výzkumů mnoho agresivních partnerů přenáší násilí na pracoviště.

„Svého partnera zahlcují neustálými telefonáty, emaily nebo vyhrožují jejich kolegům. Snaží se je vyštvat z práce, aby na nich byli více závislí,“ popisuje praktiky agresorů Logieová.

Organizace zabývající se problematikou domácího násilí změnu legislativy přivítaly. „Stanoví pevný základ toho, co musí podniky povinně dodržovat. Pomůže to i zaměstnavatelům, kteří si díky tomu udrží cenné zaměstnance a zvýší jejich produktivitu,“ říká mluvčí charity Shine, která pomáhá obětem domácího násilí.

Podle doktorky Ang Juryové, ředitelky Centra pro ženy na útěku, je nový zákon krok správným směrem. „Ekonomická situace žen je pro jejich rozhodnutí zásadní. Pokud si mohou udržet práci a zachovat si důvěru zaměstnavatele navzdory tomu, že řeší soukromé problémy, je to skvělá zpráva,“ komentuje změnu Juryová.