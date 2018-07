Jóga, bylinky a slunce: Nový Zéland otevírá humánní vězení pro zločince

Věznice v přepočtu za více než čtyři a půl miliardy korun vyrostla na okraji novozélandského Aucklandu. Po svém otevření bude jediným mužským zařízením s maximální ostrahou, které bude de facto fungovat jako ústav duševního zdraví pro psychicky choré vězně.



Nový Zéland se v současnosti potýká s obrovským počtem uvězněných lidí, který je jeden z největších mezi vyspělými státy. Asi padesát procent vězňů jsou Maorové, a to navzdory tomu, že celkově představují pouze 15 procent veškerého obyvatelstva. Podle britského listu The Guardian lze až u 90 procent vězňů diagnostikovat duševní chorobu nebo závislost.

Nová věznice Auckland East částečně nahradí padesát let starý vězeňský komplex Paremoremo, který byl postaven po vzoru amerických věznic Alcatraz či Marion. Podle šéfa nápravných zařízení, Neila Bealese, je nová věznice daleko „slušnější a humánnější“ než předchozí. Výstavba nového objektu byla podle něj reakcí na nutnost zvládnout těžce nemocné vězně. Pro ty jsou totiž lůžka v psychiatrických léčebnách často nedostupná nebo se musí zapsat do dlouhého pořadníku.

„Stará věznice sloužila k tomu, aby udržela zaměstnance daleko od vězňů a vězně od zaměstnanců. Ačkoli se musíme vypořádat s vězni, kteří mají velmi náročné chování, zařízení nemusí být nutně strohé a despotické,“ myslí si Beales, který započal svou kariéru ve věznici Strangeways.



Sázení rostlin, jóga i vlastní televize na každé cele

„Rehabilitace a reintegrace musí začít v okamžiku, kdy lidé do vězení nastoupí, protože by se z něj měli opět vrátit do společnosti. Pokud nemáme zařízení, kde můžeme nabídnout dobré programy, je nepravděpodobné, že někdy dojde k poklesu počtu vězňů. Přesně to ale chceme,“ vysvětluje Beales.



Nová věznice nabídne řadu holistických a terapeutických funkcí, které se osvědčily v obdobných zařízeních ve Skandinávii, Belgii nebo Německu. Mezi netradiční vybavení věznice patří například zahrada, kde budou trestanci pěstovat rostliny ze semínek. Uklidňovat se mají v zahradě smyslů, kde mohou odpočívat na opravdovém trávníku, obklopeni léčivými bylinami.

Trestanci mají v novém komplexu o 30 procent větší cely - z 5,7 metrů čtverečních se rozšíří na devět. K dispozici jim bude také vlastní sociální zařízení a televize.

Podle Yvonne Jewkesové, profesorky kriminalistiky z Univerzity v Kentu, je stávající vězeňské zařízení „národní hanbou“ a „nejhorším“ vězením, které kdy viděla. Právě Jewkesová se na podobě nové věznice podílela jako poradkyně. Zklamaná je z toho, že některé radikálnější návrhy u schvalovací komise neprošly, například využití barev na stěnách věznice.