Letěl si přes celý svět pro kulku. Odvrženého nápadníka postřelila matka

Pětadvacetiletý Troy George Skinner strávil na cestě do Goochlandu ve Virginii dva dny, píše server People.com.

Z Nového Zélandu letěl nejdříve do Austrálie, pak do Los Angeles a Washingtonu, odkud autobusem odjel do Richmondu. Posledních 30 kilometrů z hlavního města Virginie do Goochlandu se podle svého tvrzení dostal stopem.



Cestou k domu se ještě zastavil v supermarketu, kde si koupil lepicí pásku a nůž. V domě zastihl matku, která mu ale odmítla otevřít. Skinner se přes její varování, že má střelnou zbraň, rozhodl dostat dovnitř násilím. Rozbil skleněnou výplň dveří a prostrčil ruku dovnitř, aby dveře otevřel. Matka po Skinnerovi vystřelila a zasáhla ho do krku.

Skinnera, jehož život není ohrožen, se policie chystá obvinit z ozbrojeného vloupání a se záměrem spáchat závažný zločin. Případ prověřuje také Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který zjišťuje, zda je s ohledem na Skinnerův kontakt s dítětem možné vznést i federální obvinění.