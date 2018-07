Česká armáda vytvoří nový výsadkový pluk až za čtyři miliardy korun

16:31 , aktualizováno 16:31

Na podzim 2020 by měl v Chrudimi, kde sídlí 43. výsadkový prapor, vzniknout nový pluk české armády. Prapor by se měl rozšířit o několik stovek nových vojáků. Nejpozději v roce 2026 by měli být noví výsadkáři připraveni k nasazení do akce. Armáda počítá s tím, že velká většina nových vojáků bude přijata z civilu.