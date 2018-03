Skripal v dopise prosil Putina o milost, vzpomíná agentův spolužák

11:41 , aktualizováno 11:41

Dvojitý agent Sergej Skripal se před lety obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina a požádal ho, aby mu dovolil vrátit se do Ruska. Stanici BBC to řekl bývalý spolužák otráveného agenta Vladimir Timoškov. Kreml to podle ruských médií popřel.