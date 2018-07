Senát schválil návrh poslanců, který urychlí dopravní výstavbu

Schválit novelu doporučily senátorům tři senátní výbory. Ve středu pro ni hlasovalo 50 senátorů, dva byli proti a 17 senátorů se zdrželo. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.



Zpravodaj Jiří Cienciala prohlásil, že zákon je tak potřebný, že senátoři nesmí zbrzdit jeho přijetí ani o den. Pro jeho přijetí se vyslovili i senátor ANO Jaroslav Větrovský, senátor ČSSD Radko Martínek nebo Jiří Čunek (KDU-ČSL). Zastánci návrhu poukazovali hlavně na současné potíže při výstavbě dálnic, zaznívaly i argumenty ohledně obětí na životech na současných komunikacích.

Naproti tomu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) některá ustanovení kritizovala. Vadil jí hlavně nový paragraf, který umožní oprávněným investorům a pověřeným osobám vstup i vjezd na nemovité věci pro průzkumné práce. Poukazovala na to, že nemovité věci nejsou jen pozemky, ale i stavby, rekreační objekty nebo dvorky. Podle Václava Hampla (za KDU-ČSL) je zákon napsaný tak, že někdo může přijít občanům kopat sondu do ložnice. S tím ale nesouhlasil Miloš Vystrčil (ODS).

Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za SZ) navrhla zamítnutí návrhu zákona. Podle ní v případě přijetí skončí dříve či později u Ústavního soudu. Uvedla mimo jiné, že zaváděné mezitímní rozhodnutí má dopadat na konkrétní stavby, čímž vymizí požadavek na to, aby byl zákon obecný a dopadal na předem neurčený počet subjektů. Ladislav Kos (za Zelené) odmítl pro zákon zvednout ruku s tím, že zákon fakticky omezuje práva občanů. Podle Čunka však práva účastníků řízení neopomíjí.

„My nehrajeme na notu zhůvěřilým investorům,“ bránil návrh zástupce předkladatelů poslanec ANO Martin Kolovratník. Senátory žádal o podporu návrhu, protože podle něj pomůže infrastruktuře a ekonomice.

Mezitímní rozhodnutí při vyvlastňování pozemků pro vybrané dopravní stavby má znamenat, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

Námitky jen do dvou měsíců

Předkládající poslanci původně navrhovali získávat pozemky pro tyto stavby předběžnou držbou, zaznívaly však obavy z toho, že toto řešení by mohlo narazit u Ústavního soudu. Seznam obsažený v novele zahrnuje vybrané dálnice, silnice I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského Letiště Václava Havla. Je na něm například Pražský okruh, stavby v rámci pražského, brněnského a ostravského železničního uzlu nebo plavební stupně Děčín a Přelouč.

Novela obsahuje také takzvanou fikci souhlasu. Týkat se bude přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Má to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tedy při procesu EIA.

Předloha obsahuje i ustanovení, které má usnadnit budování internetového připojení. U přípojek elektronických komunikací do 100 metrů se nebude vyžadovat územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Nemá to ale platit pro případy, kdy se bude vyžadovat EIA.