Míšení ras a kultur je nepřípustné, hlásá norský politik. Randí s Íránkou

Sandberg, který brojí proti muslimům a varuje před tím, aby na norských fjordech nezačal vládnout islámský zákon šaría, našel zalíbení ve 28leté Íránce Bahareh Letnesové.

Těžko by s ní však mohl být, pokud by Norsko uplatňovalo opatření, která chce Sandberg zavést. Právě on totiž řekl, že je třeba uzavřít hranice pro „neevropany“, nasazovat elektronické náramky azylantům a deportovat ty imigranty, kteří jezdí na dovolenou do svých domovských zemí.

Politik se ovšem obvinění z rasismu brání. Když mu to vyčetl jeden z imigrantů, soudil se s ním, obviněný nakonec vyfasoval pokutu 3 000 norských korun (8 000 Kč).

Osmapadesátiletý Sandberg před třemi dny rezignoval z postu ministerstva rybolovu kvůli porušení protokolu při své nedávné soukromé cestě do Íránu, kam jel se svou íránskou přítelkyní. Vládním kolegům o sobě nedal vědět a vzal si s sebou služební mobilní telefon s citlivými informacemi. Porušil tím nejen bezpečnostní, ale také etická pravidla.

Vzápětí se tak stal terčem ostré kritiky opozice. Fakticky prý legitimizoval íránský autoritářský režim. Údajně se měl totiž zúčastnit i oslav islámské revoluce, která vyvrcholila v roce 1979 pádem režimu šáha Rezy Pahlavího.