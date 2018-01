Norští lyžaři dostali na OH svetry s runou, kterou používají i neonacisté

Norský lyžařský tým plánuje na zimní olympiádě v Jižní Koreji útok na celou řadu medailí. Příprava v posledních dnech vrcholí a sportovci se pomalu přesouvají do Asie. Součástí výpravy je rovněž oficiální oblečení sportovců. Zatímco český tým na hlavu nasadí takzvanou Raškovku, norští lyžaři by se měli navléknout do hřejivého pleteného svetru.

Alespoň to tak zamýšlel Norský olympijský výbor. Návrháři však na rameno svetru umístili vikingskou runu Teiwaz. Ta v severské mytologii reprezentuje Týra, boha války, odvahy a nebojácnosti. Pro sportovce ideální symbol. Stejnou runu naneštěstí používá i neonacistická organizace Severské hnutí odporu. Toto hnutí se zaměřuje zejména na protesty proti přistěhovalcům. Jeho členové opakovaně demonstrovali před synagogami i mešitami ve Švédsku a Norsku.

Norská veřejnost se začala ptát, zda je výběr symbolu pro lyžařskou reprezentaci vhodný. Svetry s tímto vzorem jdou rovněž do běžného prodeje, což celou kontroverzi přiživuje. Výrobce svetrů, společnost Dale of Norway, je z celé situace rozmrzelý. Ředitelka společnosti Hilde Midthjellová pro server The New York Times uvedla, že extremisté by si neměli přivlastňovat symboly norské historie.



Svetr nosit nebudeme, tvrdí lyžaři

Midthjellová se proto rozhodla, že její firma bude ve výrobě svetrů pokračovat. „Neonacisté také pochodovali s vlajkami Norska. To přeci neznamená, že je teď přestaneme používat,“ vysvětlila. Její krok podpořil i historik Terje Emberland z norského Centra pro studium holokaustu.

Jedna z podob runy Teiwaz:

Dnešní neonacisté se podle něj pokoušejí ukrást vikingské runy stejně, jako to dělali norští nacionalisté a němečtí nacisté ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století. „Trvalo mnoho desetiletí, než jsme tyto symboly mohli začít opět používat,“ míní.



Norští lyžaři a lyžařky si mohou před odjezdem do Pchjongčchangu vybrat, jaký oficiální svetr si do kufru zabalí. Zvolit si mohou mimo kousku s vikingskou runou, který byl navržen přímo pro lyžaře, rovněž svetr z kolekce Olympijská vášeň, která je určena pro všechny norské sportovce bez ohledu na disciplínu.

Z rychlého průzkumu reportérů The New York Times vyplývá, že většina lyžařů zvolí méně kontroverzní variantu. Sjezdařka Kristin Lysdahlová uvedla, že svetr s runou nosit nebude. Před fotografy ho podle ní neoblékne ani žádná z jejích kolegyň. Podobný pohled má i slalomář Jonathan Nordbotten. „Nikdo z našeho týmu už ten svetr nosit nebude,“ sdělil.

Kdybyste byli v kůži norských sportovců, nosili byste svetr s runou?