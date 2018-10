Nizozemsko vydalo první genderově neutrální pas, u pohlaví je uvedeno X

Leonne Zeegers se v roce 1961 narodil jako muž, byl tak označen v rodném listě a vyrůstal a žil až do svých čtyřiceti let ve vsi Swallen na nizozemsko- německých hranicích. Byl osm let ženatý a dokonce se mu narodil syn. Operaci na změnu pohlaví podstoupil v roce 2001, od té doby žije jako žena.

I přes změnu pohlaví se však Leonne Zeegersová nezačala označovat za ženu, ale identifikovala se spíše jako tzv. třetí pohlaví nebo intersexuál. Necítí se totiž být mužem ani ženou (o příběhu prvního genderově neutrálního občana Nizozemsku jsme psali zde). Zeegersová byla prvním občanem Nizozemska, jemuž úřady udělily právo neidentifikovat se ze žádným z obou pohlaví a tím uznali existenci pohlaví třetího.

Nizozemský soud v květnu letošního rozhodl, že ze zákona má být občanům země umožněno označovat se jako tzv. třetí pohlaví v oficiálních dokumentech. Soudní proces trval dva roky a Zeegersová musela během něj poskytnout velké množství důkazů včetně podrobných anatomických fotografií. Nyní konečně obdržela pas, kde je v kolonce pohlaví pouze X, infrormoval o tom list The Independent.



Britský soud třetí pohlaví odmítl

Vůbec první cestovní doklad, v němž bylo pohlaví označeno písmenem X, byl vydán na jméno Alex MacFarlane v roce 2003 a stalo se tak v Austrálii. Kromě této země umožňuje označovat třetí pohlaví například Německo, Nový Zéland nebo Pákistán.



Ne všechny země jsou však lidem, kteří se necítí být mužem ani ženou, vstřícné. Podobně jako v Nizozemsku letos řešil britský vrchní soud stížnost, že úřady možnost třetího pohlaví neumožňovaly. Soud však rozhodl opačně než ten nizozemský. Uvedl, že nedochází k žádné diskriminaci a úřady tedy nemusí genderově neutrální dokumenty vydávat.