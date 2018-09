Kačer Trevor je celebritou ostrova v Pacifiku. Je záhadou, kde se tam vzal

Poprvé si kačera na Niue všimli na začátku letošního roku a od té doby se stal národní celebritou. „Trevora tu zná každý,“ říká novozélandský velvyslanec pro Niue Kirk Yates. Jak se kačer na odlehlý ostrov, kde žije 1 600 lidí, dostal, ale zůstává záhadou.

„Existuje spousta spekulací, nikdo ale přesně neví,“ citoval server The Guardian Felicity Bollenovou, generální ředitelku turistické organizace na ostrově. Jednou z populárních teorií je, že pták přiletěl z Nového Zélandu. Bollenová však tuto možnost vyvrací, není podle ní možné, že by zvládl vzdálenost mezi ostrovy, tedy 2 400 kilometrů, uletět. „Někdo se domnívá, že připlul na lodi, ale nemyslím, že je příliš pravděpodobné. Je to záhada,“ dodává.

Turisté se s oblíbeným kačerem fotí, místní mu nosí jídlo a dobrovolníci pravidelně doplňují vodu kaluži nedaleko místního letiště, na níž kačer žije. Na atolu totiž nejsou žádné mokřiny nebo rybníky, které jsou pro kachny přirozeným prostředím. Kvůli obavám místních, že by louže mohla úplně vyschnout, pověřily úřady starostí o ni hasiče.

Ačkoli se zdá být Trevor, který získal své jméno na počest předsedy novozélandské Sněmovny reprezentantů Trevora Mallarda, na ostrově spokojený, někteří se obávají, že by mohl trpět osamělostí.

Místní odbor pro zemědělství, lesnictví a rybářství už uvažuje o Trevorově přemístění nebo pořízení dřevěných maket kachen, které by mu dělaly společnost. Podobné repliky vědci využili i v případě tereje Nigela, který žil na neobydleném ostrově Mana nedaleko Nového Zélandu.

„Jestli se dostal na Niue, aby si tu vytvořil domov, ať už dočasný nebo trvalý, měli bychom ho nechat být a poskytnout mu vodu. Zda zůstane, by mělo být pouze na něm. Nikdo by do toho neměl zasahovat,“ tvrdí Bollenová.