Nigerijský migrant překazil loupež, za odměnu ho pokřtil papež

Jedenatřicetiletý Ogah byl jednou z osmi osob, které papež před zraky deseti tisíců lidí při mši pokřtil. „Je to velké požehnání, být pokřtěn papežem,“ řekl Ogah pro BBC poté, co poklekl před nejvyšším představitelem církve. Katolického vyznání už byl, pokřtění se mu však v domovské Nigérii nedostalo. „Je to nejšťastnější zážitek v mém životě,“ doplnil.

Přitom ještě před několika měsíci žil zcela odlišně. V Itálii pobýval jako nelegální imigrant, protože úřady v roce 2016 zamítly jeho žádost o azyl. Neměl domov ani práci. „Bylo to opravdu těžké,“ popsal Ogah přežívání na ulici. Svou situaci přirovnal k „mrtvému člověku, který nemá co ztratit.“ Pravidelně v té době žebral před jedním z římských supermarketů.

Papež František během velikonoční mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu pokřtil nigerijského migranta Johna Ogaha. (31. března 2018)

Právě tam se jednoho zářijového dne loňského roku jeho život změnil. Ogah byl svědkem loupeže. Maskovaný muž ozbrojený sekáčkem na maso si vynutil od pokladní z obchodu 400 eur (asi 10 000 korun). Když se pachatel chystal uniknout, Ogah zasáhl. Pustil se s mužem do potyčky a podařilo se mu ho odzbrojit. Zloděje pak držel až do příjezdu policie.

„Bylo mi tehdy jedno, jestli mě zabije. To, co udělal, nebylo správné,“ vypověděl Ogah. V šarvátce utrpěl drobná řezná poranění. Sám uvedl, že ho „ochránil Bůh.“ Když na místo dorazili policisté, hrdina zmizel. Obával se problému kvůli tomu, že nemá povolení k pobytu.

Úřady nicméně chtěly jeho odvahu odměnit. A když se Ogah později přece jen přihlásil, pomohly mu zajistit potřebné doklady. „Nechci být hrdina. Chci tu jen být legálně, pracovat a žít v Itálii důstojný život,“ řekl tehdy. Podle agentury ANSA nyní pracuje jako skladník pro italský Červený kříž.

K papeži Františkovi se jeho příběh dostal díky dopisu, k jehož napsání Ogaha přesvědčil místní policejní kapitán Nunzio Carbone. Hlava katolické církve už několikrát zdůraznila tíživou situaci uprchlíků. „Rád bych se od vás nechal pokřtít, pokud je to možné,“ napsal v dopisu Ogah. Carbone pak byl přítomný obřadu jako jeho kmotr.