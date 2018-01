Nigérie evakuuje své migranty z Libye, je zděšena mučením a otročením

Občané Nigérie patří k nejpočetnější skupině migrantů, kteří se z libyjských přístavů vydávají na nebezpečnou plavbu do Evropy. Nigerijská vláda před několika týdny vyslala na sever Afriky pozorovací misi, která měla zmapovat podmínky v detenčních táborech i neoficiálních osadách lidí na útěku. Ze situace v Libyi byli pracovníci nigerijské vlády zděšeni.

„Oslovení lidé nám popsali případy systematického mučení a využívání běženců. Očividně jde tamějším lidem o to, aby v zemi zůstalo co nejvíce migrantů, protože jsou pro ně dobrým obchodním artiklem,“ popsal nigerijský ministr zahraničí Geoffrey Onyeama.

Narážel mimo jiné na zprávy serveru CNN z listopadu loňského roku. Američtí reportéři v Libyi odhalili nelegální obchodování s migranty, kteří v mnoha případech končí na farmách a dělnických pozicích, kde otročí za minimální mzdu. Jeden „otrok“ zájemce přijde na pouhých několik stovek dolarů (více v článku Otrok za pár stovek dolarů. V Libyi bují obchod s uprchlickými dělníky).

Evakuace migrantů

Reportér serveru al-Džazíra Ahmed Idris podobné praktiky zaznamenal i v libyjské metropoli Tripolis. „Děje se to v rukách pašeráků i pod patronací úřadů,“ uvedl. Nigérie proto v následujících týdnech do země vyšle své letouny, které by měly do vlasti přepravit asi 5 500 lidí na útěku.

„Návrat domů má pro mnohé z nich hořkosladkou příchuť. Někteří jsou šťastní, že se konečně dostanou na svobodu. Jiní však ve vlasti přišli o všechno a teď se tam musí vrátit,“ vysvětluje.

„Pokud zemřu, chci skonat ve své vlasti. Po odchodu z Nigérie jsem si během několika měsíců zažil hrozné věci,“ popsal jeden z nigerijských migrantů, který čeká na let zpátky do vlasti. Zároveň varuje všechny ostatní, aby si cestu do Evropy rozmysleli.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci v loňském roce do Evropy přicestovalo 171 635 uprchlíků a migrantů. Asi 70 procent z nich na území Evropské unie vstoupilo v Itálii. Ostatní skončili v Řecku, na Kypru a ve Španělsku. Pro porovnání – v roce 2016 do Evropy přicestovalo 363 504 lidí na útěku.