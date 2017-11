Kvůli únikům ropy zemře ročně šestnáct tisíc nigerijských novorozenců

Už dřívější výzkumy upozorňovaly na závažné zdravotní dopady, které má ropný průmysl na obyvatele. Úniky ropy v deltě Nigeru však neznehodnocují jenom vodní zdroje. Chemikálie, nacházející se v ropě, ovlivňují zdraví obyvatel i přímým kontaktem či konzumací kontaminované zeleniny. Mnoho místních také vdechuje kouř, který se spalováním ropy vypouští. Nová studie švýcarské University of St.Gallen navíc odhalila, že chemikálie jsou velmi nebezpečné i pro nenarozené děti, informoval Deutsche Welle.

Vědci zjistili, že pokud nigerijské matky žijí před početím v blízkosti ropných skvrn, novorozenci čelí dvojnásobnému riziku úmrtí před dosažením prvního měsíce života - novorozenecká úmrtnost tak roste z 38 na 76 úmrtí na každých tisíc narození. V roce 2012 tak v důsledku ropných skvrn zemřelo během prvního měsíce života okolo šestnácti tisíc novorozenců. Naopak v případě nepřítomnosti ropných úniků by zhruba 70 procent z nich přežilo alespoň první rok, napsal Development Channel.

„Je to tragédie. Ropné skvrny hrají roli dokonce čtyři až pět let před početím. Myslím, že by měly být považované za zásadní problém, se kterým by se mělo bojovat,“ domnívá se vedoucí studie Roland Hodler, vyučující na University of St. Gallen.



Nejnáchylnější ke znečištění souvisejícímu s ropou jsou dosud nenarození a novorozenci. Nemají totiž vyvinutou základní obranu, jako například hematoencefalickou bariéru, která pomáhá ochraňovat před toxickými chemikáliemi.



Navíc i relativně malé množství znečištění je pro drobné kojenecké tělo obrovské. Naopak matky, které otrávené jídlo nebo kontaminovanou vodu požívají, čelí riziku podvýživy a nevolnosti. Tím mohou úmrtnost novorozenců dále zvyšovat.

Zvrácení škody na zdraví by trvalo 30 let

Delta řeky Niger.