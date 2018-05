Pentagon ukázal video z léčky, při níž islamisté pobili zelené barety

Incident na jihovýchodě africké země se odehrál 4. října loňského roku. Dvanáct amerických vojáků ze 3. skupiny speciálních sil tehdy spolu s místními jednotkami vyrazilo na misi, jejímž cílem bylo získat informace o pobytu Adnana Abú Walída al-Sahrawího, velitele místní franšízy Islámského státu.

Při návratu ze setkání s obyvateli vesnice Tongo Tongo padli Američané do léčky, kterou na ně asi stovka islamistů nachystala kousek od obce. V boji zemřeli čtyři Američané a čtyři příslušníci místních jednotek. Většina Nigeřanů po vypuknutí střelby z místa přepadení zmizela.

Pentagon nyní zveřejnil video z incidentu. Je na něm vidět skupina sedmi Američanů a čtyř Nigeřanů, která z místa útoku utekla a ukryla se na okraji bažiny. „Na svou výstroj napsali krátké vzkazy svým blízkým, protože tušili, že budou brzo přemoženi,“ líčí vypravěč dramatické okamžiky mezi vyprahlými křovinami.

O dvacet minut později na místo dorazily dva americké neozbrojené drony, které lokalizovaly polohu týmu. Za dalších sedm minut nízko nad zemí prosvištěly francouzské letouny Mirage, jejichž úkolem bylo islamisty vystrašit. Většina útočníků pak skutečně z místa bojů zmizela.

Největší průšvih od Mogadiša

Asi tři hodiny po přepadení na místo dorazily francouzské helikoptéry a přeživší Američany evakuovaly do bezpečí. K úkrytu na kraji bažiny dorazily také nigerské posily. Ty si ale Američany spletly s islamisty a po dobu 48 sekund po nich střílely. Naštěstí nikoho nezranily.

Rekonstrukce přepadení List The New York Times ukázal, jak probíhala léčka u vesnice Tongo Tongo

Mezi mrtvými Američany byl 35tiletý Bryan Black ze státu Washington, 39letý Jeremiah Johnson z Ohia, 29letý Dustin Wright z Georgie a 25letý La David Johnson z Floridy. Zemřeli také čtyři příslušníci místní armády. Dva Američané a osm Nigeřanů vyvázli se zraněním.

Pentagon minulý čtvrtek uzavřel vyšetřování incidentu. Došel k závěru, že účastníci protiteroristické mise nebyli na přepadení dostatečně připraveni. Armáda ovšem rovněž poukázala, že vojáci se zachovali jako hrdinové a ani tváří tvář v přesile své raněné druhy nenechali na pospas radikálům.



Přepadení u vesnice Tongo Tongo podle The New York Times představuje největší ztrátu americké armády od 25 let starého debaklu v somálském Mogadišu, který byl zachycen ve filmu Černý jestřáb sestřelen. Případ také upozornil na málo známý fakt, že v Nigeru působí asi 800 amerických vojáků, které místním jednotkám pomáhají bojovat proti islamistům.