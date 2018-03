Nicolas Sarkozy Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se narodil se 28. ledna 1955 v Paříži maďarskému šlechtici a Francouzce řecko-židovského původu. Vystudoval práva. Několikrát byl ministrem vnitra a financí a v květnu 2007 stal prezidentem. Ve druhém kole tehdy porazil socialistku Ségolene Royalovou. Za pět let své vlády se stal jedním z nejméně populárních prezidentů páté republiky. Byl také prvním prezidentem Francie od roku 1981, který nebyl zvolen pro druhé funkční období. Po porážce se sice stáhl z politiky. Na jaře 2013 ztratil další část obliby, když po zjištění, že vyšetřovatelé odposlouchávali některé jeho telefonáty kvůli údajnému nelegálnímu financování předvolební kampaně, přirovnal postup vyšetřovatelů k praktikám bývalé tajné policie Stasi ve východním Německu. O návrat do nejvyšší ústavní funkce se znovu pokusil před dvěma lety, v primárkách tradiční pravice ale nepostoupil do druhého kola. Během prezidentského mandátu mu angažmá v řadě větších mezinárodních problémů vyneslo přezdívku hyperprezident. Mimo jiné vrátil Francii do struktur NATO, chopil se role zprostředkovatele příměří v rusko-gruzínském sporu o Jižní Osetii a více mediálně než fakticky byl aktivní i během předsednictví Francie v EU. Francie také jako první země v roce 2011 vyslala své stíhačky nad Libyi, kterou zmítala občanská válka. Ve Francii prosadil některé nepopulární kroky a nesplnil řadu slibů. V tažení proti přistěhovalcům si v mnohém nezadal s krajní pravicí. Prosadil také zákon o zákazu zahalování muslimských žen či penzijní reformu zvyšující mimo jiné věk odchodu do důchodu z 60 na 62 let. Neustál ekonomickou krizi, když v lednu 2012 ratingová agentura Standard & Poor’s odebrala Francii nejvyšší rating AAA.