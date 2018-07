Novinka: italská loď zachránila migranty, ale odvezla je zpět do Libye

Těžařská loď Asso 28 údajně zachránila 108 lidí ve Středozemním moři a odvezla je do Tripolisu, hlavního města Libye. Prohlásil to Òscar Camps, zakladatel neziskové organizace Proactive Open Arms, která se věnuje zachraňování migrantů u břehů severní Afriky.

„Asso 28 s italskou vlajkou zachránila 108 lidí v mezinárodních vodách a nyní je deportuje do Libye, země, kde lidská práva nejsou respektována. Nemají žádnou šanci najít azyl,“ uvedl Camps na Twitteru.



Campovo tvrzení podpořil také Nicola Fratoianni, italský politik a člen malé levicové strany Partito Democratico. Podle něj posádka možná jednala na pokyn italských úřadů.

„Zatím nevíme, zda tato operace byla řízena italskou pobřežní stráží, ale pokud ano, jednalo by se o velmi závažné provinění. Zkrátka skutečné kolektivní odmítnutí, za které by se kapitán lodi a Itálie museli zodpovídat u soudu, řekl Fratoianni podle britského listu The Guardian.



Salvini obvinění odmítá

Italská pobřežní stráž uvedla, že celá akce lodi Asso 28 byla koordinována libyjskou pobřežní stráží, která také celé operaci velela. Také italský ministr vnitra Matteo Salvini odmítl jakékoliv tvrzení o účasti italské pobřežní stráže na podobných operacích.

„Lybijská pobřežní stráž během posledních hodin zachránila a odvezla zpět 611 imigrantů. Nezisková organizace protestuje a převaděči přicházejí o podnikání? Dobře, budeme tímto směrem pokračovat,“ uvedl Salvini na Twitteru. Později na svém Facebooku dodal: „Italská pobřežní stráž neřídila, ani se podobných akcí nijak nezúčastnila, jak falešně tvrdí nezisková organizace a špatně informovaný poslanec.“

Mezinárodní organizace pro migraci uvedla, že v noci na třicátého července bylo do Libye deportováno téměř 350 lidí, kteří přišli do Evropy hledat azyl.

Podle Ženevských konvencí je nezákonné, aby jedna země vracela uprchlíky na území země, kde probíhá například válečný konflikt nebo by zde mohli být popraveni, mučení či nuceni žít v nelidských podmínkách. Libye právě takovou zemí je, tvrdí neziskové organizace.

Nicméně podle kontroverzní dohody mezi Itálií a Libyí má libyjská pobřežní stráž právo zachráněné lidi odvézt zpět do Libye (o dohodě více zde: Milice bránící odplout migrantům z Libye podpořila místní vláda i Italové).

V Itálii nedávno nastoupila nová vláda, která v migrační otázce značně přitvrdila. Řím uzavřel přístavy pro lodě nevládních organizací a tvrdě požaduje, aby žadatele o azyl přijaly i ostatní evropské země. Salvini také nařídil omezit na minimum služby pro lidi, kteří o azyl žádají.