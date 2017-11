Demokrat de Blasio zůstává starostou New Yorku, obhájil mandát

Demokratický starosta New Yorku Bill de Blasio v úterních volbách obhájil svůj mandát. Podle agentury AP s převahou porazil republikánskou vyzvatelku Nicole Malliotakisovou. Úspěchem kandidátů Demokratické strany skončily podle médií i volby guvernérů ve státech New Jersey a Virginie.

Favorizovaný levicový politik naplnil předpovědi průzkumů a uspěl v souboji s republikánskou poslankyní místního parlamentu i několika dalšími protikandidáty. V tradičně demokratickém městě jej AP a některé americké televize označily za vítěze již půl hodiny po uzavření volebních místností.

De Blasio voličům slíbil vyšší investice do dostupného bydlení či péče o nejmladší předškolní děti. Zároveň prohlásil, že bude nadále kritizovat protiimigrační politiku prezidenta Donalda Trumpa, bude hájit přistěhovalce a další menšiny a učiní New York „nejférovějším městem Ameriky“.

„Pokud se obrátíte proti hodnotám svého domovského města, vaše město vám to vrátí. A tak máme před sebou pár soubojů. Budeme bojovat a vyhrajeme,“ vzkázal v projevu před oslavujícími stoupenci Trumpovi, který před nástupem do Bílého domu dlouhodobě žil v New Yorku.

Šestapadesátiletý politik se stal prvním demokratem za více než tři desetiletí, jenž dokázal obhájit křeslo newyorského starosty. „V posledních čtyřech letech jste viděli některé důležité změny, ale to ještě nebylo nic,“ naznačil cestu pro své druhé funkční období.

V New Jersey zvítězil Phil Murphy, ve Virginii Raplh Northam

Jako vzkaz pro Trumpa, že ne všichni voliči sdílejí jeho ideály, interpretoval de Blasio výsledky guvernérských voleb ve dvou státech na východě USA. V New Jersey nahradí neoblíbeného republikána Chrise Christieho blízkého Trumpovi v úřadě demokrat Phil Murphy. Ostré předvolební klání ve státě Virginie zase dovedl k vítězství zástupce dosavadního demokratického guvernéra Ralph Northam.



Souboj o Christieho křeslo v New Jersey byl poměrně jednoznačný, neboť Murphy úspěšně spojoval svou protikandidátku Kim Guadagnovou s érou rekordně nepopulárního guvernéra, jemuž dělala zástupkyni. Christie, který v loňské prezidentské kampani po svém neúspěchu v republikánských primárkách mohutně podporoval Donalda Trumpa, ztratil sympatie voličů v souvislosti s několika aférami včetně údajně cíleně nařízeného vytváření dopravních zácp na místním mostě.

„Dny, kdy jsme byli rozděleni, jsou pryč. Pohneme se z místa,“ prohlásil demokratický vítěz, který vyčetl Trumpovi, že nevídaně agresivní prezidentskou kampaní rozdělil společnost v jeho státě.

I ve Virginii zvítězil demokratický kandidát s přehledem, ačkoli republikán Ed Gillespie přišel v posledních týdnech s velmi agresivní kampaní, která byla po Trumpově vzoru zaměřená na imigraci a bezpečnost.