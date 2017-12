Švédka v New Yorku vztyčila obří růžový penis, vydržel jen dva dny

Mužské přirození úctyhodných rozměrů se objevilo na čtyřpatrovém činžáku v Broome Street na Lower East Side během Štědrého dne. Falkholtová už dříve nedaleko odsud stvořila abstraktní malbu vagíny s očima a velký penis měl být jejím protějškem.



„Obvykle maluji vagíny, pipiny a ku*dy. A protože jsem právě jednu z nich dokončila na pětipatrovém domě, cítila jsem, že je potřeba i ču*áka. Zeď na Broome Street k tomu byla ideální,“ svěřila listu The Guardian čtyřicetiletá rodačka z Göteborgu, která ve svých dílech s oblibou zkoumá lidskou sexualitu.

Ve čtvrti, v níž převažují potomci čínských přistěhovalců, se ale její dílo s velkým pochopením nesetkalo. „Nelíbí se nám to a doufám, že to odstraní,“ svěřil se britskému listu majitel nedaleké prádelny. „Je to divné. Je to tak falické, že to na mě působí jako sexuální obtěžování,“ zamyslela se Avery Plevisová, která do New Yorku zavítala z Toronta.

Gigantický žilnatý pyj s lesknoucím se žaludem neohromil ani studenta umění George Petridise. „Někteří lidé si dnes myslí, že tohle je umění. Mě to neuráží, ale ani mě to nijak nezaujalo a rozhodně nad tím nebudu moc dlouho hloubat,“ řekl Petridis. Do debaty se brzy vložily i místní úřady a především majitel pomalovaného domu. Ve středu dílo švédské umělkyně zmizelo pod nátěrem šedé barvy.

„Umění je jedna z mála posledních oblastí, kde jsme skutečně svobodní a kde můžeme diskutovat o všech obtížných tématech, protože umění dokáže překládat a přetvořit jazyk jakýmkoliv směrem,“ podotkla k osudu svého díla švédská výtvarnice. Podle webu New York Post se po ní nyní pídí policie, která už zahájila vyšetřování kauzy velkého penisu.